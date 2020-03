Begonnen als bloemensturend PvdA-raadslid, na de Nacht van de Kammende Baarden zijn eigen partij begonnen en geëindigd als nummer 8 op de Stijlloze lijst met beste Kamerleden: dat is een Turkse hazelaardop de politieke carrière van Tunahan Kuzu. Met daartussen een korte flirt met Sylvana, een langere flirt met Erdogan en het munten van de gevleugelde uitspraak "Trap er niet in." En nou trapt ie zichzelf er dus uit. "De afgelopen periode ben ik bij mezelf te rade gegaan of ik de energie en inzet die ik ten tijde van de oprichting van DENK en sinds de vorige landelijke campagne heb gehad opnieuw kon opbrengen. Of ik vervolgens in staat was om in een volgende periode met alles wat ik in me heb nog een keer meer dan alles kon geven. Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast." Van dat onderzoek naar GeenStijl hebben we niks meer gehoord, maar we hebben vaak om (en af en toe met) Graaf Denkula gelachen. Tüdülüdükü Tunahan!

We'll always have Trap Er Niet In

