10. Henk Krol (Bejaarden)

Noem ons een sucker voor van de ouderen maar het is gewoon razend knap, wat die poezelige bear Henk Krol aan het doen is. Gooi een stel bejaarden in een hok en geheid dat ze gaan muiten. De advocaat is op, thee is niet warm genoeg, de sjoelbak is niet gepoetst, de gewrichten doen pijn, de thermostaat staat niet hoog genoeg, de jongeren maken te veel lawaai, de televisie staat te zacht, de stoel zit niet lekker, de letters zijn niet groot genoeg, de seniorenkorting is te laag, de zoon komt niet vaak genoeg op visite, koersbal is geen Olympische sport. Bovendien weten ze het allemaal beter, want zoals iedereen weet ontlenen bejaarden altijd zeggenschap aan 'levenservaring' en levenservaring bij jezelf is per definitie meer waard dan levenservaring bij een ander. Dat maakt bejaarden soms ook zo onhebbelijk: ze weten het allemaal beter. En toegegeven, bij 50Plus is het ook regelmatig gedonder, maar dat Krol de boel bijeen weet te houden is hartstikke bewonderenswaardig.

9. Lodewijk Asscher (PvdA)

Ooit opgelet hoe politici, als ze een keertje per ongeluk naar voren worden geroepen, zenuwachtig hoppend van het ene been op het andere been voorlezen van een papiertje om zo snel mogelijk weer te mogen zitten? Nee, dan Asscher. Totale kampioen neemt geeneens een papiertje mee. Gaat staan. Kijkt de zaal in & de mensen aan, in plaats van plichtmatig opdreunen wat-ie heeft ingestudeerd. Spreekt uit de grond van zijn hart en lijkt het allemaal nog echt te menen ook. Dat hij en zijn partij met regelmaat en nu al tig jaar achtereen uit de bocht vliegen nemen we wel voor lief, want bij Asscher hanteren we een andere maat dan voor alle anderen. Namelijk de menselijke. Als we 'm zo zien lullen lijkt het warempel wel een mens van vlees en bloed! Een bevlogen politicus en op het oog best een sympathieke kerel. Boks ouwe.

8. Tunahan Kuzu (DENK)

Iedereen maar lachen om het Nederlandse chapter van de Erdogan-partij, en ideologisch zijn ze zo verdwaald als een lam in een slachthuis, maar we moeten met z'n allen toegeven dat die knapen van Denk op uitermate geraffineerde wijze hun electoraat gemobiliseerd hebben om zich af te keren van de gevestigde orde - al lijkt de mojo inmiddels wel weer wat verdwenen. Het succes is vooral toe te schrijven aan Tunahan Kuzu, een afgrijselijke doch gewiekste en soms ook best wel grappige gast, die het politieke spelletje een stuk beter heeft begrepen dan malle eppie Öztürk en de rancuneuze dementor van Azkaban. Kuzu zuigt (vandaar ook zijn bijnaam 'de Mia Khalifa van de Tweede Kamer'), zeurt, deelt uit en incasseert, en hoe verknipt zijn opvattingen af en toe zijn en wat we er ook van mogen vinden met z'n allen, het is een prima Kamerlid die stáát voor zijn doelgroep. Altijd lachen, met Kuzu! *duikt weg*

7. Khadija Arib (PvdA)

Dat was even schrikken zeg, die treinramp van een Van Miltenburg. En toen wilde de PVV per se Bosma als Kamervoorzitter en toen wilde de rest geen Bosma als Kamervoorzitter en toen stemde de PVV niet op Van Toorenburg maar toch op de inmiddels kansloze Bosma en daarom ging het toen tussen die malle Elias en Arib en toen werd het Arib en toen was Geert boos wegens 'Marokkaan'. Boy was Geert wrong want wat hebben wij een geweldige Kamervoorzitter. Inspirerend, geliefd, betrokken, streng, rechtvaardig, niet te beroerd voor een confrontatie en allround gewoon hartstikke vakbekwaam. Okee, Bosma is de beste Kamervoorzitter die we nooit hebben gehad, maar Arib is de beste Kamervoorzitter die we wél hebben gehad.

6. Geert Wilders (PVV)

De geniale oorwassingen die Geert Wilders in zijn begindagen met regelmaat uitdeelde zijn spaarzamer geworden, maar bij vlagen is hij nog steeds een van de meest tot de verbeelding sprekende en allerbeste speechers van de Tweede Kamer. Iemand die zijn leven heeft gewijd aan zijn politieke visie en denkbeelden en, wegens de manier waarop hij zijn leven moet leiden, ook nooit meer anders zal kunnen. Dit is het dan, voor onze Geert. Het is onwaarschijnlijk dat de PVV ooit nog een woordje mee zal spreken in een coalitie, maar ondanks alle bezwaren, ondanks alle kritieken vanuit de media, ondanks het negeren, ondanks alle verwijten en ondanks alle beschuldigingen en verdachtmakingen en opgeheven wijsvingertjes: de PVV is nog altijd een hartstikke relevante en belangrijke oppositiepartij in de Tweede Kamer en dat is natuurlijk vooral te danken aan de OG, Original Geert.

5. Femke Merel van Kooten-Arissen (wijlen dieren)

Vrije vogel! Niet bijvoeren s.v.p. want daar komen ratten op af

4. Theo Hiddema (FvD)

Is Theo Hiddema nou echt zo'n goed Kamerlid? Nee joh gek! Theo is vooral een uitermate vermakelijke kerel en het perfecte uithangbord naast de bak branie van Baudet. Cynisch, op het randje, humoristisch en een absolute halfgod voor de FvD-jonkies die in hun roeibootjes meepeddelen in de zuiging van de Renaissancevloot. De Hiddemeister laveert kundig langs de flakbarrages die op het FvD worden afgeschoten en ook temidden van de ellende die de partij van binnenuit heeft getroffen bleef en blijft Hiddema fier overeind, vooral omdat hij geen gekke dingen doet en geen rare teksten uitkraamt. Resumé. Niet echt een goed Kamerlid, wel een mooie lul.

3. Ronald van Raak (SP)

Niemand is mooier teleurgesteld en verontwaardigd dan Ronald van Raak. Dan lukt 'm weer eens iets niet, want SP'er, of er gaat iets gruwelijk de verkeerde kant op in zijn ogen, en dan spat de verbazing van het scherm. We horen 'm nog zeggen, tegen Ollongren bij een debat over de intrekking van het raadgevend referendum, 'wie ze wel niet denkt dat ze is?' Zeer actief Kamerlid, wachtgeldhater, SP-dino, referendumvoorstander en pleitbezorger van meer burgerinspraak in onze democratie, derhalve het laatste D66-Kamerlid sinds Hans van Mierlo (died thrice) die de kroonjuwelen van Kneuzen66 verdedigde en dat is best wel frappant want VAN RAAK IS HELEMAAL NIET VAN D66. Maar goed, daarom staan er ook geen D66'ers in de Top 66 van deze ranglijst, en staat Ronald van Raak op 3, omdat hij in tegenstelling tot die andere laffe herders wél gewoon een uitgesproken Kamerlid is die strijdt voor zijn idealen.

2. Pieter Omtzigt (CDA)

Roep op een pleintje wie het beste Kamerlid is en je hoort vast wel iemand 'Thierrrry 🇱🇺🇱🇺🇱🇺🐸'-tetteren, of een *psst psst* 'Kuzuuuu 🇹🇷🇹🇷🇹🇷'-sis. Dan weet je ook wel dat het gaat om bevooroordeelde mensen die supporter zijn van hun eigenste team. Neutrale kijkers noemen namelijk met regelmaat de naam Pieter Omtzigt. Totale dossierkoning, eenmanscontrolemechanisme, menselijke graafmachine, Kamervragengenerator, erbovenopzitter, scepticus, diesel, slaaphater en toekomstig Minister van Belangrijke Zaken in het kabinet-Baudet I, die na een jammerlijk gefaalde karaktervermoordpoging door fopkrant nrc uiteraard op zijn plek bleef zitten om onverdroten door te gaan met kontschoppen. Alleen die C in CDA hè.

1. Martin Bosma (PVV)

All rise for the king! Van links tot rechts, bejaarden tot de poezenaaiers, patat tot friet, huisjesmelkers als Van Haga tot koeienmelkers als Von Martels, Baudetianen tot Geertianen en helemaal vanuit Friesland tot aan het uiterste puntje in Limburg: als Martin Bosma naar het spreekgestoelte trippelt worden de oortjes gespitst teneinde het een en ander er eens goed in te knopen. Een fijner, humoristischer, vernuftiger, geestiger en bovenal kundiger spreker is er op dit moment immers niet in dit huis. We kijken speeches van Bosma het liefst zoals een film, iedereen de mond houden en met een knalpot bier en een bak popcorn, we zouden er verdomme nog voor betalen ook, samen met veertig luidruchtige "jongeren" in een smoezelige zaal van Pathé Zaandam kijken naar de jaarlijkse Roast of NPO. Bosma's genialiteit komt voort uit een verbluffende hoeveelheid kennis, spitsvondigheid en het in het bezit hebben van een mooie lul - figuurlijk, ffs. En, niet onbelangrijk, het is in real life gewoon een hartstikke aardige gast. Driewerf hoera voor de koning! Hoera hoera hoera.