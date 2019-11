49. Renske Leijten (SP)

Ahhhh jongens wat is het heerlijk om na het bespreken van een honderdtal weggooiers te zijn aanbeland bij de crème de la crème van de Nederlandse politiek, te beginnen op de uitermate eervolle plek 49 van totale kampioen Renske Leijten, die zich vooral bezighoudt met het zagen aan stoelpoten van ambtenaren & andersoortige Brusselbuffetvreters en hoewel een kansloze exercitie is het een nobele activiteit die we alleen maar kunnen toejuichen.

48. Gerrit Jan van Otterloo (Bejaarden)

Je zou het haast vergeten, maar de partij van de krankzinnige topscores met sjoelen heeft meer leden dan alleen Henk Krol. Deze Gerrit Jan van Otterloo bijvoorbeeld, geboren in 1849 en een jaar of 50 geleden al Kamerlid voor de PvdA. Nu GJ zelf de honderd is gepasseerd zijn bejaarden ineens heel belangrijk - zo gaat dat met prioriteiten. Enfin, hij is fan van Bob Dylan en Bruce Springsteen en alleen dát is al een topklassering waard, want die larmoyante muziek die de rest luistert in dat huis, het is om te janken.

47. Remco Dijkstra (vvd)

[Nog uitzoeken hoe het kan dat deze muppet zo hoog op de lijst is beland, red.]

46. Michel Rog (CDA)

Net als Van Otterloo een kameleon: was van D66 en stapte toen over naar de christenfundamentalisten van het CDA. Zijn bekendste wapenfeit is een dikke diss aan het adres van Quinsy Gario , wiens naam we maar even hebben doorgestreept zijnde een soort balkje voor z'n ogen. Gario werd door Rog in een tweet 'Graaipiet' genoemd. Hartstikke grappig en iedereen lachen natuurlijk, behalve Gario zelf, want die deed aangifte. Rog liet de tweet mooi wel staan.

45. Wytske de Pater-Postma (CDA)

Zzz

44. Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Twee grappige naamfeitjes over Carla Dik. 1, in Engeland is haar achternaam echt legendarisch en 2, Carla heet helemaal geen Carla maar Roelofje Klazina. Weer wat geleerd. U kent Roelofje Klazina Dik-Faber allemaal van het rookverbod: zij is er verantwoordelijk voor dat u en uw Lucky Strike in de kou staan te kleumen terwijl de rest binnen chagrijnig naar buiten zit te loeren omdat het daar zo gezellig is. BEDANKT NOG, Roelof. Zelf rookt Carla Dik natuurlijk niet, of het moet paling zijn.

43. Joël Voordewind (ChristenUnie)

Voordewind is de radicale versie van zijn eigenaar Gert-Jan Segers. Nu is dat ook niet zo'n prestatie, want Gert-Jan Segers is de allersaaiste man die ooit door God op aarde is gekwakt. Gert-Jan Segers heeft in zijn leven twee ruige dingen gedaan: hij zei een keer 'nee' tegen zijn vrouw en hij knikte een keer in de richting van een mejuffrouw die hij helemaal niet kende. De bengel. Enfin, Voordewind maakt zich heel druk om mensenrechten en kinderarbeid enzo en dat is allemaal heel erg nobel. Derhalve, Voordewind gaat straks naar de hemel, de mazzelpik.

42. Danai van Weerdenburg (PVV)

Waargebeurd verhaal. Toen wij met ons GeenStijl Dictee der Nederlandse Taal een zwikkie 'bekende' personen aan de poort hadden staan om deel te nemen, kwam mevrouw Van Weerdenburg bij de inschrijfbalie met de opmerking: "Hallo ik ben Danai van de PVV", waarop ome Mosterd zei: "Aha nou wat leuk, van een of andere gemeentelijke fractie ofzo?" Van Weerdenburg: "Euh nee, van de lándelijke fractie." Einde anekdote.

41. Esther Ouwehand (Dieren)

Ze ziet eruit als een strenge juf CKV-2 op het vmbo maar als IEMAND in het machtsvacuüm van de Dierenpartij kan duiken is het wel Ouwehand, waardoor we voorstellen de Dierenpartij per ommegaande geen Dierenpartij meer te noemen maar gewoon Ouwehands Dierenpark. Hoe goed ze het echt doet als haantje-de-voorste in het kippenhok moeten we nog maar afwachten, want iedereen ligt met elkaar overhoop en de peilingen zijn niet veel soeps. Welja, ze staat in ieder geval haar mannetje in de debatten.

40. Jasper van Dijk (SP)

Jappie heeft een beetje een vibe van desinteresse aan z'n kont hangen en dat is onterecht, want het is een alleraardigst Kamerlid. Een typische SP'er, netjes de rode rangen doorlopen en dan in de jaren die er écht toe doen geen zak bereiken omdat je voor eeuwig in een oppositiestoel zit gelijmd. De tragiek van SP'ers.

39. Hilde Palland (CDA)

Toen Sybrand Buma oprotte naar Leeuwarden mocht ene Hilde Palland zijn plekje overnemen in de CDA-fractie. Niemand buiten Kampen wist wie Hilde Palland was en dat is nog steeds zo. Alsof Ajax wordt weggesaneerd uit de Eredivisie en Helmond Sport ervoor in de plaats komt. Maar alle gekheid op een stokje, Hilde Palland heeft alles nog te bewijzen en ze heeft derhalve ook nog niet kunnen blunderen, dus we geven haar gewoon het voordeel van de twijfel met een welverdiende doch compleet willekeurige 39ste stek in de rangschikking.

38. Alexander Kops (PVV)

Ex-onderwijzer. Beetje een balletje, type Leiden, maar zijn verschijning achter de microfoon is verrassend fris. 'Hij kan goed lullen', zeg maar. En geloof het of niet, Assurancetourix is de huisdichter van de PVV. Zit je daar in de fractievergadering tussen die rechtse houwdegens de islam af te fakkelen komt Kops aankakken met zijn dichtbundel 'Door maanlicht gewekt'. Dat is toch geweldig?

37. Jan Middendorp (VVD)

vvd'er die heel stoer roept dat hij iets wil betekenen voor volgende generaties die ook hun dromen willen najagen tot je bedenkt dat hij bankier was bij ABN en in Londen bij Rothschild. Zo'n hoofd heeft Jan Middendorp ook: dat van een bankier. Desondanks is hij niet zo'n clown als een heel stel van zijn partijgenoten en dat is hartstikke fijn.

36. Agnes Mulder (CDA)

Tja.

35. Chris Stoffer (SGP)

Strijder van Jezus Chris Stoffer werd tot zijn eigen verbazing van de Biblebelt naar Den Haag gekatapulteerd en dat alles terwijl hij vroeger chirurg wilde worden. Stoffer is nu echter een precisieinstrument van God. "Uiteindelijk gaat het erom dat je straks voor Gods troon staat, en dat je het bloed van Jezus op waarde hebt geschat", aldus Chris, en dan weet je het wel qua niveau: de goddelijke Champions League.

34. Roald van der Linde (vvd)

Tijger op financiën, liefhebber van Zalm (de politicus, niet de vis) en tevens zo'n gozer die zegt dat hij in contact wil blijven met de bevolking maar de laatste twintig jaar al niet meer onder de normale mensen is geweest.

33. Anne Kuik (CDA)

Jong, komt uit een krimpregio, zit bij het CDA, niet onaantrekkelijk en dan weet je het wel: die krijgt een lading voorkeursstemmen. Die kreeg ze. Einde.

32. Helma Lodders (vvd)

Backbencher die inmiddels wel behoort tot het meubilair van de vvd en derhalve gezien kan worden als nuttige idioot. Niet dat ze per se idioot is, doet niemand kwaad verder, maar iedereen begrijpt.

31. Chantal Nijkerken-de Haan (vvd)

Zie 32.

30. Lilian Helder (PVV)

De Hiddema van de PVV maar dan met minder charisma.

29. Barry Madlener (PVV)

Fortuynist, vertrouweling van Pim Fortuyn en later zijn karretje aangehaakt bij Grote Geert. Als je geen grote bek hebt tegen Geert kun je lang blijven zitten en het lijkt erop dat het precies is wat Barry aan het doen is. Op intellectueel vlak is Barry natuurlijk niet het snelste konijn in het bos, maar het schijnt een hartstikke aardige vent te zijn en dat is ook wat waard als je opereert binnen een partij met scherpe randjes.

28. Pieter Heerma (CDA)

Die ene die fractievoorzitter werd toen die andere vertrok.

27. Harm Beertema (PVV)

Zat drie decennia in het onderwijs en wordt daarom maar Meester Harm genoemd. Werd door Bosma gepolst voor een plekje op de lijst van Geert en hapte toe. Behoort tot de belezen kant van de PVV en dus niet de enge schreeuwerige kant. Dat is altijd een hele verrassing voor mensen die roepen dat de PVV bestaat uit twintig nazi's. Is niet zo.

26. Maurits von Martels (CDA)

CDA poogde Maurits von Melkveehouder vakkundig uit de Kamer te houden tot bleek dat alle boeren in Nederland stemmen op een melkveehouder, en daar zit hij dan, Maurits de Melkveehouder, behalve op zondag, terwijl zijn collega's een duit in het zakje doen in de kerk ligt Von Martels met zijn neus onder de uiers. Gek genoeg was hij de laatste tijd, toen de boeren hem het hardst nodig hadden, opvallend onzichtbaar.

25. Sadet Karabulut (SP)

Ene moment denken we: goh die Karabulut is gewoon een hartstikke leuke mevrouw. Toen de Vleermuizengrüppe haar beschuldigde van terrürismü, bijvoorbeeld. Andere moment staat ze weer naast die afgrijselijke Zwarte Weduwe te toeteren over Palestina en denken we: mens ga aub wég.

24. Raymond de Roon (PVV)

Wie we dan niet zo gauw een Palestina-demo zien rocken is Raymond de Roon, want die is voor het andere elftal. Voormalig officier van justitie en advocaat-generaal en een trouw volgeling van Wilders, vooral bekend van zijn pleidooi voor stadscommando's, ach we proberen allemaal weleens wat.

23. Isabelle Diks (GroenLinks)

Kwam door die hele 'stem op een vrouw'-actie in de Tweede Kamer en we hebben liever Diks dan zo'n muffe semi-kraker. Nee hoor, geef ons maar Diks. Rondvraag hier op de redactie wijst uit dat vooral Spartacus fan is van Diks.

22. Ockje Tellegen (vvd)

Voor iedereen die ooit dacht: verdomd, Bowien Galema heeft ook een plekje in de Tweede Kamer, dat is niet Bowien Galema en het is dus ook niet Tanja Jess, want die is bezig met segregatievraagstukken te Nederhorst den Berg. Neen, het is Ockje. Niet echt een figuur die veel voor de camera wordt gekwakt en dat is best wel jammer want het is een hartstikke mooie vrouw. Zo, we hebben het gezegd.

21. Léonie Sazias (Bejaarden)

Wat is het toch heerlijk dat Léonie Sazias van Klaverjasclub 50Plus speciaal voor een ANP-fotograaf de meme 'Old lady at computer' wilde uitbeelden. Niet van echt te onderscheiden deze Windows 3.1-sessie. En dan dat pak papier onder die monitor. Classic.

20. Evert Jan Slootweg (CDA)

Een gast van vijftig die nog altijd van die stekeltjes in zijn haar boetseert, dat is toch prachtig? Je ziet Evert al naar de kapper in Bennekom gaan. Foto van Brad Pitt in Fight Club in zijn binnenzak. "Doe maar zoiets, Jolanda." En dan na afloop zo'n halve pot van die gele kampioenengel in zijn haar kleien. Totale legende, deze baas.

19. Bente Becker (vvd)

Rondvraag zonder bij u meteen het onderste uit de kan te willen activeren. Is Bente Becker het knapste Kamerlid?

18. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)

Powervrouw en manusje van alles die in Europa de voorganger was van Judith Sargentini, wiens levenswerk het is Europa naar de complete verdoemenis te helpen, dus daarbij vergeleken is Buitenweg sowieso een absolute engel. Throwback naar die keer dat Buitenweg liet optekenen dat Mohammedaanse huwelijksmores best wel stom is. Is ernstig ziek en dat is niet cool. Hup Kathalijne.

17. Sietse Fritsma (PVV)

Ridder Sietse, type ruwe bolster roomblanke pit, is inmiddels vertrokken uit de Tweede Kamer en daarom alleen dit welgemeende bedankje aan het adres van Sietse Fritsma: we hebben van je pik genoten. O nee wacht, we hebben van je genoten, pik.

16. Thierry Aartsen (vvd)

Iedereen natuurlijk keihard lachen toen de vvd ineens de 'lage cultuur' ging omarmen. De vvd heeft immers niks met lage cultuur, de vvd is een club van mensen die hun netste broche uitzoeken als ze 's avonds in de Stopera voor 100 euro p.p. naar ballet gaan zitten kijken en dan na afloop doen alsof ze er superveel verstand van hebben. "Amice, zag je die Russische solist? Wat een gracieuze moves", dat werk. Thierry Aartsen daarentegen, die is ineens van het schrale bier en de carnaval. Niet meer dan een nuttige marionet, een soort halve dorpsgek die doet alsof er naast Klaas Drinkhoff nog meer vvd'ers aan proletenzuipen doen, om zo in de gratie te geraken bij het klootjesvolk. Maar hey, het is wel een geinige gast.

15. Gijs van Dijk (PvdA).

Zie 14, Henk Nijboer.

14. Henk Nijboer (PvdA)

Henk Nijboer ziet eruit als je lieve buurman die het ondertussen wel stiekem met je vrouw doet en Gijs van Dijk ziet eruit als een DWDD-redacteur die zin heeft in een kopje chai latte, maar ook DWDD-redacteuren die zin hebben in een kopje chai latte kunnen hard werken. Nijboer en Van Dijk behoren namelijk tot de meest actieve Kamerleden en daar kun je alleen maar je pet voor afnemen, in tegenstelling tot die weggooiers die zich helemaal nooit laten zien in het debat. In het geval van PvdA'ers voelt het wel een beetje als het orkest dat blijft spelen terwijl de Titanic aan het vergaan is, maar kleinigheidjes houd je toch.

13. Fleur Agema (PVV)

Als wij een tante zouden hebben, dan was het Fleur Agema. Van tante Fleur mocht je op je twaalfde al kijken naar de originele Predator-film, terwijl die eigenlijk voor zestien jaar en ouder is, en dan kreeg je een Werther's Original en als je dan na afloop moest huilen om die scene dat de arm van Dillon eraf werd getjoept en die gun bleef schieten, mocht je je hoofd op de schouder van Tante Fleur leggen en dan zei ze dat alles goed zou komen. Snik.

12. Roelof Bisschop (SGP)

Dé debatkoning van de Tweede Kamer. Zet iets op de agenda en meneer Bisschop staat met z'n stichtelijke gedrag vooraan om zijn zegje te doen. Gedreven mensen, die zien we graag.

11. Peter Kwint (SP)

Wat een verademing, zo'n gast die buiten de gebaande paden wandelt. Ziet eruit als een normaal mens in plaats van als een boven het volk verheven Kamerlid. Kan goed bier drinken. Luistert muziek die we zelf ook pruimen. En bovenal: zet zich met hart en ziel in voor de linkse zaak, voor als dat je ding is. Had ook makkelijk in de top 10 gekund, maar hey, we kunnen niet allemaal de beste tien zijn EN DIE ZIE JE VOLGENDE WEEK zelfde tijd, zelfde plek.