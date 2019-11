99. Klaas Dijkhoff (vvd)

Hij schijnt een leuk huis te hebben, maar ach, wat weten wij nou. Klaas werd als boy wonder van het platform geschoten door de vvd, maar de raket begint gebreken te vertonen omdat men er langzaam maar zeker achter begint te komen dat Dijkhoff helemaal niet zo veel kan. Het is wel grappig hoor, zo'n gast die pils kan drinken als een volwassene terwijl hij kijkt als Droopy de Hond, maar hij is geen groot leider en dat zal hij ook nooit worden. Gelukkig heeft Dijkhoff aangegeven dat hij geen minister-president wil worden, al weet je het met vvd'ers en beloftes maar nooit.

98. Monica den Boer (D66)

Die van 'personeelsbeleid dat het aantal blanken dat werkt voor de overheid moet terugdringen' (*). Nu zijn wij zo kleurenblind is een witte haai maar vervang het woordje 'blanken' door een ander kleurtje en je hebt ophef van hier tot aan Pieter Klok. Monica den Boer is gewoon een stomme racist.

97. Maarten Hijink (SP)

Net als Dijkhoff best een vlotte gast, alleen bij deze kerel is het natuurlijk wat minder gemaakt. vvd'ers gaan namelijk de politiek in teneinde 's avonds naakt voor de spiegel te kunnen staan terwijl ze trotse opmerkingen maken over hun kleine vvd'ertje, en veel SP'ers gaan de politiek in omdat ze daadwerkelijk iets willen betekenen voor de mensheid. Dat ze nooit iets bereiken, en we deze dude derhalve nooit iets tastbaars zien creëren, is een tweede.

96. Joost Sneller (D66) & 95. Rutger Schonis (D66)

Joost Sneller en Rutger Schonis, samen met de eerder genoemde Matthijs Sienot de harde lullen-tridente van D66. Grapje natuurlijk, want ze spelen niks klaar, je ziet ze nooit, je hebt geen idee wat ze doen en waarom ze er zijn.

94. Gidi Markuszower (PVV)

Gidi Markuszower alias 'De Wapenjood'. Pittige bijnaam voor een Kamerlid maar Gidi heeft dan ook hard zijn best gedaan om de bijnaam 'De Wapenjood' te verdienen. Trok zich in het verleden terug als kandidaat voor de PVV en warempel, daar is hij weer. Gidi 'De Wapenjood' heeft een touwtje gespannen van het bedenkelijke randje van de PVV naar een nog bedenkelijker randje en daar staat hij dan trots op te balanceren. Best wel knap, voor een PVV'er.

93. Steven van Weyenberg (D66)

Hij ziet eruit als Sjoerd Sjoerdsma, maar dan net iets minder onhebbelijk. Sjoerd Sjoerdsma is immers een uitermate vervelend figuur.

92. William Moorlag (PvdA)

Parasitaire graai-PvdA'er die de gehandicaptenwet omzeilde middels een schijnconstructie, zogenaamd een van de stokpaardjes van de PvdA, maar Moorlag mocht gewoon blijven zitten. Dat zegt veel over Moorlag en het zegt nog meer over de ruggengraat van de PvdA. In de top van de partij waren ze kennelijk te achterlijk om deze zeldzaam grote lul gewoon buiten te gooien. Waarom staat hij eigenlijk op plek 92, met terugwerkende kracht degraderen we hem naar het rechterrijtje, ergens als toevoeging van plek 148.

91. Lilianne Ploumen (PvdA)

Absoluut geen leuke mevrouw. Je hebt altijd het idee dat het mechanisme van Lilianne Ploumen functioneert op een vervelende cocktail van minachting en grootheidswaanzin. Voor de bühne lekker deugen en van binnen zo verrot als een afgebroken tak van een dode boom. Nee, die Ploumen, meh.

90. Machiel de Graaf (PVV)

Rechtse houwdegen die vroeger allerlei functies gewoon allemaal tegelijk deed, maar die storm zonder problemen wist te overleven. Nu maakt hij in de Tweede Kamer een beetje ruzie met de vleermuizen van Denk. Die fittie met Öztürk, hartstikke vermakelijke televisie, maar een politiek wereldwonder is hij natuurlijk niet. Desalniettemin een verdienstelijke plek in de Top 100.

89. Rudmer Heerema (vvd)

Vileine haatsmurf die doet of alle PVV'ers ongebreidelde fascisten zijn. Het is een van de weinige keren dat Heerema zijn mond open trok om zich te mengen in een vorm van debat, mits je eendimensionale op personen gerichte uithalen kan beschouwen als 'debat'. De rest van de tijd houdt hij zich een beetje bezig met gelul over sport en dieren. Een vvd'er zou echter geen vvd'er zijn als er niet te pas en te onpas het woordje 'ondernemers' aan de haren bij wordt gesleept.

88. Paul Smeulders (GroenLinks)

Paul Smeulders, daar had nog nooit iemand van gehoord, tot hij door een tabaksfabrikant werd benaderd om lobbywerk te verrichten. Fucking bizar, vond Paul Smeulders het allemaal, om de hele mikmak maar integraal op internet te gooien. Goed zo Paul, nu ben je in ieder geval een bekend Kamerlid.

87. Daniel Koerhuis (vvd)

Werd door zijn eigenste partijbaron Jozias van Aartsen (rip) weggezet als 'nog zo'n vvd-Kamerlid' en hoewel Jozias van Aartsen een ontzettende druif is, klopt het natuurlijk wel: Daniel Koerhuis is 'nog zo'n Kamerlid'. Volledig inwisselbaar voor een ander Kamerlid is hij echter niet, want bij iedere verandering zou de vvd erop vooruitgaan. Koerhuis is namelijk su-per-dom, zo weten we nog van percentagegate. Koerhuis is tevens degene die zich compleet voor lul zette met dat oerdomme filmpje op het Malieveld, samen met zo'n andere vvd-clown. Nee, deze Koerhuis, dat is 'm niet.

86. Sven Koopmans (vvd)

Gek genoeg zien we Sven Koopmans de laatste tijd ineens aanschuiven bij van die televisieprogrammaatjes, weliswaar niet op prime time maar toch, en dat terwijl hij de uitstraling heeft van een kletsje water dat door een gaatje naar beneden sijpelt. Precies, Sven Koopmans is een druppie. Je hebt van die mensen die persoonlijkheid hebben, als zij een restaurant binnenkomen kijkt iedereen even om, maar als Sven Koopmans een restaurant binnenkomt begint iedereen heel ongemakkelijk te gniffelen.

85. Vicky Maeijer (PVV)

De jonge Vicky is door Geert gebombardeerd tot hét politieke toptalent van de PVV, maar naast de botte (maar bij vlagen nog altijd vlijmscherpe) zaag van Geert en de legendarische optredens van Martin Bosma blijven er weinig schijnwerpers over om danspasjes in te maken. Dat doet Maeijer dan ook niet. Ze zal vast wel iets kunnen, maar we zien het niet.

84. Harry van der Molen (CDA)

Het hoogtepunt van Harry van der Molen is iets met 'kijkwijzer op YouTube', zooooo oersaai CDA'erig, en dan weet je precies hoe het staat met de rest van de daden van Harry van der Molen.

83. Salima Belhaj (D66)

Betichtte uw favoriete website van seksiesjme en dat vonden we nogal kinderachtig. Belhaj faalde natuurlijk opzichtig, want GeenStijl is inmiddels een jaar onafhankelijk, gaat harder dan ooit en het is nog nooit zo gezellig geweest op de redactievloer. Spartacus komt iedere ochtend fluitend binnen, en dan begroet ondergetekende hem met een welgemeend 'What's up, lil' dicky?' Iedereen lachen, en we denken helemaal nooit meer aan Salima Belhaj en haar stomme Kamervragen.

82. Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

Zzzzzzz huh wat? O ja, Gert-Jan Segers. Alias de Rambo van Lisse. Wat een verschrikkelijk saaie drol is deze meneer. Gert-Jan Segers praat over het gezin als een kind over zijn Lego, over bouwstenen en grondslag en verbanden enzo. De laatste keer dat Gert-Jan Segers in de paaldansclub was moet wel heel lang geleden zijn. Sterker nog, als Gert-Jan Segers nooit in een paaldansclub is geweest zal het ons ook helemaal niets verbazen.

81. Paul van Meenen (D66)

Paul van Meenen met zijn dichtgetikte kop, ook al zo iemand die alle PVV'ers ervan verdenkt kampbeul te zijn geweest in WOII. Was kandidaat om in plaats van Rob Jetten fractievoorzitter van D66 te worden en Rob Jetten is een verschrikkelijke vent, maar Paul van Meenen scoort ook een 9,5 op de Schaal van Superdildo.

80. Bart Smals (vvd)

Wie?

79. Bart Snels (GroenLinks)

Hi-hi-hi, ha-ha-ha, Jesse Klaver noemt Bart Snels altijd 'de fractie-intellectueel'. Dan slaan ze elkaar op de schouder en dan vertellen ze verhalen over wat ze gisteren nou weer hebben gedaan. Als je op je eigen fractiepagina schrijft 'zijn honger naar nieuwe inzichten is onstilbaar' weet je wel dat deze gabber een onmetelijk egomaan type is, met kluchtig geleuter over 'rechtse dogma's in de financieel economische politiek'. Gaap.

78. Kelly Regterschot (vvd)

Zie 80, Bart Smals

77. Achraf Bouali (D66)

Achraf Bouali, de 176-671 van D66. Bij zijn vorige werkgever, het MinBuZa, werden er 'forse klachten' ingediend tegen zijn functioneren, wat hem chantabel maakt, maar je weet meteen dat het ze bij D66 helemaal niks boeit. Ze zitten op hun eigen morele hoogpaard te wijzen naar anderen en als er iemand op de grond klettert zitten ze nog steeds op hun morele hoogpaard naar anderen te wijzen. Daar kan Bouali ook niets aan doen, die kan namelijk weinig.

76. Michiel van Nispen (SP)

Michiel van Nispen scharrelde een beetje rond op advocatenkantoren en toen zei iemand tegen hem dat hij maar moest gaan kiezen tussen Amnesty en de SP. Het werd de SP. Einde inleiding over Michiel van Nispen, een prima mannetje verder. Doet een beetje justitie, heeft verstand van zaken en verder heeft Nederland niet veel last van 'm.

75. Antje Diertens (D66)

Alweer zo'n keihard knalpatroon van D66. Zegt zelf al dat ze bezig is aan de derde helft van haar leven en dat zullen we dan ook maar niet ontkennen. Antje doet verder weinig vliegen kwaad, behalve dat ze actief is voor D66, en dat is schandaleus genoeg.

74. Cem Laçin (SP)

Goeie baard! Werd door de landverraders van DENK weggezet als landverrader dus we hoeven niet bang te zijn dat meneer zich aan gaat sluiten bij onze gevleugelde vrienden. Hij zal toch wat alternatieven moeten zoeken, wat Marijnissen trekt weliswaar aan de kar, maar die zit al een tijdje muurvast in de modder.

73. Vera Bergkamp (D66)

LHBTI-leidster en hoedster van de progressieve kroonjuwelen van de partij die verder niet veel kroonjuwelen meer heeft. Als er een enge haatchristen met een Nashville-pamflet staat te zwaaien paradeert Bergkamp heel stoer hand in hand door de gangen van de Tweede Kamer, pardoes rechtstreeks in de lens van een ANP-fotograaf, heel toevallig allemaal. Zodra iemand voorzichtig te berde brengt dat homoseksualiteit binnen de islam ook niet per se gezien wordt als halal is Bergkamp de eerste om hysterisch 'islamofobie' te gillen. Die LHBTI-progressief-Islam-conservatief-paradox, daar hebben de D66'ers toch wonderlijk weinig kaas van gegeten.

72. Zohair El Yassini (vvd)

Kijk Marokkanen die schijt hebben aan de Nederlandse wet, zo kan het ook! Deze pik komt uit een Utrechtse kansenwijk, wilde wat van zijn leven maken, schopte het tot de Tweede Kamer, vindt Nederland 'het geweldigste land om in te leven' en heeft het zelfs over de 'Dutch Dream'. Het is jammer dat hij zo onzichtbaar als de neten is, anders zou het écht een voorbeeld kunnen zijn voor ""jongeren"" die een politieke carrière nastreven - zonder meteen bij Denk te belanden, dat is.

71. Jessica van Eijs (D66)

Dat obligatoire geleuter over 'je best doen voor een inclusieve samenleving' geloven we wel uit de mond van een meid die zo blank is als een pak yoghurt, maar verder is het best wel een frisse verschijning. Houdt zich vooral bezig met Brabant en dat is ook wel een keer leuk, want D66 bestaat verder uit oervervelende grachtengordelpaupers.

70. Maarten Groothuizen (D66)

Houdt zich kennelijk bezig met justitie en advocaten enzo, maar verder geen idee wie deze gozer is.

69. Lisa Westerveld (GroenLinks)

Mwoah.

68. Erik Ziengs (vvd)

Natuuuuuuurlijk, een oud-ondernemer. Zijn politieke carrière werd gelanceerd door Halbe Zijlstra en in die hoedanigheid, als rechterhand in de non-soloseksuele zin van het woord, was hij overal bij. Behalve in de datsja van Poetin dan, daar was hij niet bij.

67. Rens Raemakers (D66)

Piepjonge gast die zich inzet voor de belangen van jongeren, en daar hebben we er niet zo veel van in de Kamer, dus dat is mooi. Versloeg kanker en dat is hartstikke mooi. Zit bij D66 en dat is minder mooi.

666. Kees van der Staaij (SGP)

Kees van der Staaij, een instrument van God met een duivel in zijn onderbroekje. Grapje natuurlijk, Kees van der Staaij is helemaal geen instrument van God. Kees van der Staaij is een gele M&M die tien jaar over datum is. Van de buitenkant best wel guitig en hebbelijk, maar van binnen door en door verrot. Personen die politieke invloed uitoefenen met de hand op een of ander sprookjesboek, zie ook Öztürk cum suis en al die andere idiote Gristenmakkers, ze zijn hartstikke gevaarlijk.

65. Erik Ronnes (CDA)

[Nog uitzoeken of Erik Ronnes nog leeft]

64. Corinne Ellemeet (GroenLinks)

Corinne Ellemeet, een bladhark van een vrouw die uitermate onhandige uitspraken deed over het vermoorden van bejaarden. Alle 65+'ers weigeren bij de deur van de polikliniek, kom nou. Gelukkig is Corinne Ellemeet zelf al 64 en hoeven we dus niet lang te wachten voor ze zelf een keer op een voor haar gesloten deur staat te bonzen.

63. Edgar Mulder (PVV)

Edgar Mulder, dat is een Nederlander 'die Nederland heeft zien veranderen' en dan weet je wel waar Abraham de mosterd haalt. Bij de PVV, waar hij niet te vaak op spannende uitspraken te betrappen is, en dat vindt Geert helemaal pri-ma.

62. René Peters (CDA)

Wie was in 2017 op de kandidatenlijst van het CDA de nummer 3, na Sybrand Buma en Mona Keijzer maar nog voor Pieter Omtzigt en Madeleine van Toorenburg? Ja, jullie weten nu dat het om René Peters gaat, aangezien zijn naam boven dit stukje staat, maar anders hadden jullie het nooit geweten. René Peters lijkt trouwens wel heel erg op Peter Griffin.

61. Wim-Jan Renkema (GroenLinks)

Onzichtbaar.

60. Léon de Jong (PVV)

Léon de Jong doet dingen bij de PVV al kent iedereen hem er vooral van dat hij ook dingen doet bij Fleur Agema. Dat is wel fijn aan deze twee, dat je thuis nooit je denkbeelden hoeft uit te leggen of dat je moet aanhoren dat 'er ook islamitische mensen zijn die wel heel aardig zijn', maar dat je gewoon lekker kan rondzwemmen in een warm bad van je eigen gelijk.

59. Nevin Özütok (GroenLinks)

We hadden Nevin al op 59 staan toen ze met dat malle islamofoben-lijstje kwam. Nou fok joe, Ozutok, en zet ons maar op je hitlist.

58. John Kerstens (PvdA)

Helaas terug van weggeweest. Kerstens viel buiten de boot omdat heel Nederland heeft gezien dat de PvdA best wel stom is. Hij dacht natuurlijk dat hij het wel zou redden met zijn elfde plek op de kieslijst, maar helaas. Als invaller zit Kerstens weer in de Tweede Kamer en nu kan hij mooi weer zagen aan de stoelpoten van zijn leidinggevenden, want puntje bij paaltje denkt John Kerstens maar aan één ding en dat is John Kerstens.

57. Attje Kuiken (PvdA)

Attje Kuiken, een dinosauriër in de Tweede Kamer maar als je haar hoogtepunten op een rijtje zet ben je snel klaar. Ze sneerde een keertje naar Theo Hiddema en ze werd een keer duizelig tijdens een debat. Neen, ze heeft een grappige naam, maar een hoogvlieger is dit Kuiken niet.

56. Sandra Beckerman (SP)

Sandra de Scheefwoner incasseert een fantastisch salaris, maar dat levert ze voor een groot deel in bij de familie Mao. Blijft er genoeg over om een normale woning te vinden maar Sandra zit gewoon lekker sociale huur. Die arme mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning omdat ze zich niet meer kunnen veroorloven mogen mooi doodvriezen.

55. Judith Tielen (vvd)

Kwam als reserve in de Tweede Kamer en dat is te zien, want op de voorgrond is ze niet te vinden. Dat mag niet van de hoge heren; tot de intellectuele voorhoede van de vvd behoort Judith Tielen immers allerminst. Fun fact: als je de L in haar achternaam verandert in een T staat er 'Tieten'.

54. Tony van Dijck (PVV)

Dingen die je niet wist over Tony van Dijck. Hij heet eigenlijk Teun van Dijck maar zijn artiestennaam was Tony Saxofoni en daarom heet hij nu maar Tony. Hij is volgens Wikipedia getrouwd met een voormalig miss Curacao en wie zijn wij om daaraan te twijfelen. Bij de verkiezingen van 2006 was hij het Kamerlid dat het minste aantal voorkeursstemmen behaalde. Einde.

53. Kirsten van den Hul (PvdA)

Kirsten van den Hul, een dna-mengsel van van Rapper Joost en een albino met een kort pittig kapsel, is de vrouwelijke versie van Frans Timmermans. Haar grootste politieke voorbeeld is Job Cohen en dan weet je wel hoe laat het is. Geen idee hoeveel scheepsbouwers de Titanic als voorbeeld nemen, of hoeveel voetbaltrainers de wissel Arjen Robben-Paul Bosvelt een geniale zet vinden, maar het zullen er niet veel zijn.

52. Eppo Bruins (ChristenUnie)

Wij dachten altijd dat de Eppo een kinderblad was, maar dat bleek de Okki te zijn. Weer wat geleerd. Voorts is Eppo Bruins eigenlijk wel een prima Kamerlid. Een snuggere gast, niet te benauwd zijn mond open te trekken, alleen jammer dat hij op de plee altijd de Bijbel leest. Je moet die blaadjes juist gebruiken om je dikke kont mee af te vegen.

51. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (vvd)

Dilan praat altijd heel grappig met Tom Staal over voetbal en voor de rest heeft ze wel een beetje een grote mond, de slogan van de vvd 'niet denken maar doen' is haar op haar lijf geschreven, ware het niet dat er van die stoere praatjes bijzonder weinig terechtkomt. Als een de meest mediagenieke figuren in een partij vol dooie lullen wordt Dilan regelmatig naar voren geschoven door de partijbonzen en dat is best okee, want al met al is het wel een geinige verschijning.

50. Albert van den Bosch (vvd)

Ook deze vvd'er is gek genoeg best een mooie lul. Baarde opzien toen hij als burgemeester van Zaltbommel keihard moest lachen toen overvallers in elkaar werden gebietst. De hardballer-kant van de vvd, zeg maar, ware het niet dat hij nu onder de plak zit en ideologisch volledig is afgestompt door de oervervelende partijdiscipline van de liberalen. In tegenstelling tot Dilan mag hij zich immers niet profileren. Derhalve, plek 50.