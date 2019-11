Even gemist in de tsunami van moties die wekelijks door de Tweede Kamer spoelt, maar Nevin Ozutok van GroenLinks heeft een voorzet gegeven om een lijstje “islamofoben” op te stellen. Tuurlijk, we weten: dat is een propagandaterm, bedacht door baardjurken in Verweggistan om iedereen die ook maar de wenkbrauwen fronst bij de dogma’s en doctrines van de islam tot gevaarlijk sujet te stigmatiseren. Desalniettemin danken we mevrouw voor de voorzet, want met deze motie biedt deze buurvrouw des doods (aldus onbevestigde geruchten) iedereen de kans om zich aan te melden als islamcriticus, een opvatting die tot heden sociaal riskant kon zijn om aan te meten. Een stukje progressie in het islamdebat, en dat met dank aan GroenLinks - wie had dat ooit verwacht? Nu alleen nog een gedeeld symbool bedenken om op de jas te naaien! Aanmelden voor De Lijst kan alvast hieronder.