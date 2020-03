Vier Belgische Franstalige economen en medici publiceerden vorige week een artikel waarin ze pleiten voor de prioritering van immuniteitstesten. Dat vaccin duurt namelijk nog veel te lang, er moeten voor die tijd weer zoveel mogelijk mensen aan het werk. En die nieuwe beroepsbevolking bestaat uit daywalkers die inmiddels immuun zijn. Volgens hen is er al een bestaande methode om te testen wie het virus hebben gehad, nu immuun zijn én niet langer asymptomatische dragers zijn.



"Serology, which ELISA* tests for SARS-Cov-2 specific antibodies, allows the detection of protected individuals who have been infected by the virus and have recovered. In contrast, RT-PCR* tests, which are based on an RNA diagnostic, detect the presence of the viral genetic material and are only valid just before and during the infection. As asymptomatic individuals who test positive with a serological test may still carry the virus and infect others for a certain period of time, there is a need to verify, through a RT-PCR test, that these immune individuals are no longer carrying the virus. Only those who test positive with a serological test and negative with a RT-PCR test should be allowed to return to work."

De Nieuwe Mens die immuun is gaat vervolgens hun godgegeven rol als economic unit in deze wereld van markt en strijd gewoon weer braaf vervullen, eind goed al goed. In Universitair Ziekenhuis Leuven worden momenteel een aantal testen getest, hoofd klinische microbiologie Katrien Lagrou: "We hebben al een paar testen gehad die niet zo betrouwbaar bleken als de producent wou doen geloven, maar ik geloof dat we eerstdaags een test hebben die we kunnen valideren. Voor een test die het virus detecteert betaal je al snel 20 tot 30 euro, voor een test die immuniteit kan opsporen is dat maar 5 tot 10 euro. Sommige werken zoals een zwangerschapstest: je krijgt een lijntje te zien dat aangeeft of je antilichamen hebt voor Covid-19 of niet. Als dat zo is, ben je dus immuun."