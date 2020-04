Weet u nog, grungekoning Kurt Cobain met zijn Nirvana, op 2 november 1989 in de Groningse Vera (complete liveregistratie na de klik)? Misschien was u er wel bij, net als die duizenden andere Nederlanders die erbij waren toen vele jaren later gevraagd werd naar de herinneringen aan het concert. In werkelijkheid waren er zestig mensen. Of misschien was u er in de jaren 60 wel bij in Blokker, toen The Beatles kwamen, net als 17 miljoen andere Nederlanders die hoopten op seks met de Fab Four. Misschien was u in 1992 wel op Pinkpop, toen Eddie 'Orville Wright' Vedder zijn fameuze cameravlucht maakte. Het zeer verdrietige clownscabaret met Giel 'rijbewijs' Beelen-achtige roze loserhoedjes was er nog niet, 9 miljoen trotse Nederlanders op het veld waren er wél. Of misschien was u in 1995 wel bij het legendarische concert van The Smashing Pumpkins in Amsterdam. Van dat optreden staat ineens hier op Spotify maar toch ook weer niet want 'niet afspeelbaar in jouw land' een liveregistratie online. Gelukkig verschijnen de nummers nu ook op YouTube. Zo zijn we er toch nog een beetje bij.

Nirvana in Groningen