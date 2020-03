@De verwarde man | 25-03-20 | 21:15: Ehh, er is hier alleen consensus over de grafentheorie uit de wiskunde, zonder contact, geen nieuwe besmetting. Daarmee is dus R_0, de besmettelijkheid te beïnvloeden. Dat lijkt me nou niet echt iets wat wetenschappelijk ter discussie staat.

Tweede wat gebruikt wordt is exponentiële groei. Waar die R_0 een rol speelt. Dat is ook geen hogere wiskunde, die ter discussie staat. Als iedere besmetting leidt tot twee nieuwe, weten we dat we de reeks 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... krijgen. Leidt het tot drie nieuwe krijg je 1, 3, 9, 27, .... Gezien wat er in Amsterdam nu gebeurd, wordt de zorg daar een druppel op de gloeiende plaat na een generatie of 10.

Waar je over zou kunnen discussiëren, is of het niet goedkoper is om afscheid te nemen van 5 tot 10% van de wereldbevolking, en gewoon door te leven, in plaats van al deze draconische maatregelen. Dat is een onoplosbare politieke/ethische discussie. Alleen over dat dilemma deed ik geen enkele uitspraak, en dat ben ik ook niet van plan. Mensen die daarin gepromoveerd zijn, mogen daarover oreren. Ik heb daar totaal geen behoefte aan.

Hetzelfde zie je met de klimaatdiscussie. Of het klimaat beïnvloed wordt door de mens is niet zo interessant, het klimaat is sowieso instabiel, dus het wordt tijd dat we het klimaat kunnen beïnvloeden, om zo ongunstige klimaatwijzigingen te kunnen keren. Ook om in een later stadium Mars geschikt te maken voor bewoning.

Zolang het enige is waar deze wereld internationaal aan kan samenwerken een wereldoorlog is, zie ik ieder plan om het klimaat te redden (van zichzelf of van ons) of ieder plan het klimaat te verbeteren (geen langdurige droogtes) gedoemd te mislukken. Nederland heeft dus een plan nodig hoe om te gaan met een zeespiegel die fors stijgt. Dat is al een keertje eerder gebeurd, lang voordat de mens hier rondliep, en zal ondanks of dankzij de mens opnieuw gebeuren.

Ik hoop dat je "ondanks of dankzij" opvat zoals ik het bedoel. Of de klimaatverandering androgeen is, is irrelevant. We weten zeker dat minimaal 1 vorm van klimaatverandering zal plaatsvinden, dus moet de focus liggen die te accepteren, te improviseren, ons aan te passen en dat te overleven. Wat dat betreft is het voor mij een Schrödingers kat, hij kan dood zijn, hij kan leven, het boeit niet, we kunnen zonder die informatie verder.

Er is trouwens een hele andere reden om minder CO2 uit te stoten. Als we de concentratie nog een keertje verdubbelen in de lucht, kunnen wij, de mens, een stuk minder goed nadenken. Sommige plantjes zullen fantastisch groeien, maar het zal een nieuwe stap zijn in the great dumbing down. green.harvard.edu/tools-resources/res...