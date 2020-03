Uit een brief (PDF) van het Amsterdamse stadsbestuur aan de gemeenteraad blijkt dat WE dus blijkbaar zo met vitale beroepen omgaan. "Vervoerders Connexxion en GVB melden dat zowel in als buiten de stad sprake is van incidenten met reizigers die denken niet te hoeven betalen voor de rit. Omdat er nu achterin de voertuigen wordt ingestapt, is er geen controlemoment bij het betreden van het voertuig. Bij het aanspreken van reizigers op niet inchecken, zijn personeelsleden van vervoerders onheus bejegend en in enkele gevallen is er zelfs sprake geweest van mishandeling van personeel." Uit een toelichting aan Het Parool door een woordvoerder van Conneexxion gaat het om "gescheld, boze uitingen en opzettelijk hoesten". Opzettelijk hoesten hè, wanneer wordt dat eens als staatsondermijnend bio-terrorisme aangemerkt.

Femmie zit er gelukkig weer met gezonde tegenzin bovenop. In bovenstaand college over een rechtsstaat in een vrede die als oorlog voelt zegt ze het volgende. "We zullen moeten handhaven maar dat doe ik wel met gezonde tegenzin. Ik ben daartoe zeer bereid, maar u moet zich realiseren dat het een heel uitzonderlijke situatie is. In een democratische rechtsstaat waar de ZWAARDMACHT van de overheid normaal alleen ingezet wordt tegen mensen die misdaden hebben begaan. Dus het is ingewikkeld om het in te zetten tegen je eigen bevolking, maar het is noodzakelijk omdat onze gezondheid dat vergt." Ja oké, maar bescherm je OV-personeel even met iets minder tegenzin dank.

