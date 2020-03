Er was somber nieuws

De heer Baudet had geen vragen aan het RIVM dus voor hem was de uitgebreide briefing met nieuwe informatie, analyses en ja, ook zorgen, volstrekt helder. De heer Asscher had één zeer bezorgde vraag over IC-capaciteit, met name in Brabant, waar het zorgpersoneel met de rug tegen de muur staat, en of er niet meer apparatuur en IC-ruimtes moesten worden ingezet. Het antwoord daarop van de heer Gommers, voorzitter van de NL IC-vereniging, was het slotwoord van de RIVM-briefing (terugkijklink), mede omdat iedereen even helemaal stil viel van zijn zwaarmoedige woorden: "Het zit niet in het kopen van meer apparaten. Ik denk dat de Nederlandse gezondheidszorg het dan gewoon niet aan kan."

Maar er is ook goed nieuws

MAAR! Dat sombere geluid gehoord hebbende, was er ook zeer zeker GOED nieuws. De getroffen maatregelen, in de briefing beschreven als "targeted lockdown", werpen hun vruchten af en de zogenaamde R₀ ("R nul", of "R nought") oftewel het basale reproductiegetal is nu gelijk aan 1. Dat betekent, simpel gezegd, dat er nog wel nieuwe besmettingen bij komen maar dat het exponentiële gehalte is afgenomen, en de epidemische fase van het coronavirus is geremd. Nog simpeler: het virus wordt afgeremd in Nederland. Simpelst gezegd: Geenitalië. Bij dit beleid wordt die R₀ = 1 langzaam maar zeker een R₀ < 1. (Hier wat diepere duiding voor de liefhebber/nieuwsgierige.)

Eerst erger, dan beter

In de briefing werd wel gezegd dat het eerst nog erger wordt, voor het beter gaat, al zal ook die situatie per regio verschillen. Brabant heeft het loodzwaar, zoals uit de kwoot van Gommers al bleek, maar ook in Amsterdam nemen de aantallen nu snel toe. Andere gebieden zullen minder druk op de zorg ervaren maar in het algemeen gaan Onze Hulpverleners nog 'gewoon' een oorlogszone in, voor zover ze daar al niet zijn. Gommers opperde 'directieve militaire aansturing (!) om Brabant te ontlasten, en verwacht de piek IC-belasting eind mei/begin juni. Het wordt derhalve een lang voorjaar.

En dan nu de dagscore:

Lang verhaal kort: RIVM onderschatte de situatie (te) lang, de regering kwam (te) laat in actie, maar iedereen is on battle stations, niemand onderschat wat er speelt, en de genomen maatregelen lijken snel hun gezonde vruchten af te werpen. Gaan we nu F5'en wat de cijfers van het Chinese dagmenu zijn aan de afhaalbalie van het RIVM, en onthoud: dat "we" nu grip op de situatie beginnen te krijgen, betekent niet dat we vandaag geen beroerde cijfers hoeven te verwachten. It gets worse, before it gets better - maar schaam je niet om wat tijd en beweging in de ontluikende lentezon te pakken want ook dát vergroot je weerbaarheid. Kleed je goed aan, en hou afstand tot anderen, is all you need to do.