Worden politiek incorrecte statistieken eigenlijk wel bijgehouden, zoals uit welke hoek, autochtonen of allochtonen, dit soort acties worden uitgehaald, en welke “groepen” er vaker in aanraking met justitie komen? Of worden dat soort cijfers niet aan de grote klok gehangen? Alleen die van Amerika heb ik kunnen vinden: “There is general agreement in the literature that blacks are more likely to commit violent crimes than are whites in the United States”: en.wikipedia.org/wiki/Race_and_crime_... en “African Americans were incarcerated in local jails at a rate 3.5 times that of non-Hispanic whites in 2016” www.sentencingproject.org/publication.... Weet iemand waar ik dit soort gegevens kan vinden m.b.t. Nederland, of bijvoorbeeld van heel Europa?