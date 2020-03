Maar ja, vroeger. Toen zat de jeugd lekker achter de computer, zonder dat fitcoaches zaten te zaniken over buitenspelen, en het meest krachtige wapen in het arsenaal was een code. Tegenwoordig wordt iedereen naar buiten gegooid en in het handboek van de straat vinden we geen 'tilde God Mode On'. Op straat geldt het recht van de sterkste. Heerhugowaard, Coevorden, Raalte, Akkrum: het is een strijd op leven en dood, een strijd om te overleven. Voorbeeldstad lieve stad van de verbinding, de hoop en de inclusieve betrekkingen Amsterdam is natuurlijk weer eens de gidsrepubliek. "In twee jaar tijd zijn in de regio Amsterdam vijftig procent meer minderjarige tieners betrokken geraakt bij wapenincidenten of gepakt voor wapenbezit." En terwijl de kinderen 'godverdomme in mijn stad u en mij en oude vrouwtjes' beroven en de politiechef oproept tot preventief fouilleren, zijn in één oogwenk BIJ1, DENK en GroenLinks mentaal helemaal gesmolten vanwege 'etnisch profileren' - terwijl het toch echt de Volkskrant was met smerige aantijgingen over die arme mensen in de Bims. Enfin, aangezien een paar partijen het niet nodig vinden in te grijpen en we wel gewoon een level playing field willen mag iedereen vanaf nu, naar goed Amerikaans gebruik, een joekel van een wapen bij zich dragen. If you can't beat them, join them! Gezellig kaartje na de klik.