Nú kunnen we allemaal rustig sterven. In een ziekenhuis, aan de beademing, want we hebben allemaal corona, maar hey de luchtkwaliteit is toppie. Staatsomroep NOS heeft navraag gedaan naar de invloed van corona op luchtkwaliteit. Moet ook gebeuren als die dikke breinparasiet van een Frans Timmermans eenmaal de helft van je hersenen heeft weggevroten. En Wat De Uitkomst Van Het Belrondje Was Zal U Verbazen. Corona is GOED voor de kwaliteit van de lucht. "Eén van de weinige lichtpuntjes van corona is dat het de luchtkwaliteit ten goede komt." Die 55 miljoen doden van WOII, dat was onprettig, maar er was ineens wel lekker veel ruimte. Nou NOS. Dat lichtpuntje boeit de wereld geen FUCK.