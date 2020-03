Ik zie de beurzen totaal crashen.

Eén land kan een grote crisis wel aan, maar niet alle landen.

De munten zullen giga devalueren aangezien té veel bedrijven gered moeten worden, en die niet alleen, werknemers, huurders en verhuurders etc. etc. etc. en nog meer etc.

Denk er eens over door en het wordt zwart voor je ogen....

Denk dat ze dan de kans pakken om één nieuwe wereldmunt in te voeren en van het cash geld af te gaan.

Meestal krijg ik wel gelijk, schreef 20 jaar geleden al over wat er nu in Turkije gaande is en de toevloed van Afghanen, Irakezen etc. op hun bootjes.

Maar ja, daarom zit ik ook helemaal ingepakt in aluminium.

Omdat het meest ongeloofwaardige door het plebs nooit voor de waarheid aangenomen wordt..... maar het in sommige gevallen tóch is.