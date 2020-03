Code Hoogwater in de Grote Hollandsche rivieren (Nederrijn, Lek, Maas, Waal, Merwede en IJssel) vanwege de Tweede Hoogwatergolf van 2020. Kades onder water. Uiterwaarden vol water. Nevengeulen vol. Polders vol. Wegen en paden afgesloten. Dijkwachters in actie. Veerponten uit de vaart. De Roer bij Vlodrop dreigt te bezwijken. Busverkeer Arnhem en Nijmegen ontregeld. En u, u kunt gewoon lekker met uw innerlijke gezin over de dijk wandelen, genieten van natuurschoon. Vrouw en kind thuislaten want u komt er verdomme natuurlijk wel voor uw rust. U hoort de tjiftjaf, u zoekt de roerdomp (dat is een vrij kansloze onderneming) en na afloop drinkt u bier in het café. Na morgen daalt het water flink, en dan gaat het gewoon weer over corona. Nederland ❤.