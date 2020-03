:

Nee, dat denk ik juist niet. Het virus is al in Nederland. Het heeft geen enkele nut om het vliegverkeer nu stil te leggen. Dat is praktisch wel uitvoerbaar, maar het is uitzichtloos, letterlijk. Wat wil je dan? Nu het (vlieg)verkeer en economische verkeer stilleggen? Voor hoelang wil je dat doen? Tot er helemaal niemand meer besmet is? Tot er een vaccin is?

Begrijp me niet verkeerd, hé, ik ben een fan van Wilders, tot op het bot. Ik zou me doodvechten voor zijn idealen, als de situatie daarnaar was geweest. Maar ik blijf zeggen: dit is de eerste keer dat ik het eens ben met de wijze waarop de overheid iets aanpakt onder het bewind van Rutte en meteen ook de eerste keer dat ik het oneens ben met Wilders.