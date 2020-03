Even wat minder vrolijk medisch nieuws tussen alle corona-ellende door. PowNed-verslaggever Dennis Schouten (bekend van internet) heeft namelijk naar eigen zeggen gisteren klappen gekregen op een feestje omdat hij "k***** (waarschijnlijk 'karige', red.) video's maakt". Wij hebben van Marcel Gelauff altijd geleerd dat geen karige video illegaal is en dat wij toen niet, nu niet, nooit meer geweld tegen journalisten willen. Dus of iedereen die gisteren bij de Foute Party van Q-Music in Enschede (een soort Boekenbal, maar dan voor mensen die niet van Kluun houden) was, even na wil gaan of hij zich nog iets van een opstootje kan herinneren. Melden bij Dennis en/of politie. Beterschap Dennis!