In dit land kunnen wij meestal flexibeler omgaan met het verwerken van de doden dan in Iran. Als islamiet mag je niet gecremeerd worden, binnen één dag moet je worden begraven. Rotsachtige bodem is niet praktisch. In sommige Iraanse steden is de harde werkelijkheid een logistieke nachtmerrie. Verder gaan ze in islamitische landen behoorlijk pragmatisch met de ziek(t)e om. Als je ziek bent, wordt je ontheven van veel religieuze plichten. Momenteel kunnen samenkomsten in moskeeën vervallen. Mekka in Saoedi Arabië heeft nu een bijna verlaten zwarte steen. De omloopbanen worden ontsmet.

Ik ben hier net nog in de supermarkt geweest. Rondjes gereden met het boodschappenwagentje. Gewoon net zo druk als anders. Schappen vol, ook de huis tuin en keukenmedicijnen volop aanwezig. Mensen leven hier alsof er niets vreemds aan het gebeuren is en de dood niet bestaat. Misschien is de zachte grond of een eventueel vreugdevuur een geruststellende gedachte.

Dadelijk eet ik een lekkere Italiaanse pizza, uit de oven. U ook smakelijk eten gewenst.