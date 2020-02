RIVM 23-1-20: Het risico dat de ziekte in Nederland opduikt, is "vrij nihil"

Toen het RIVM deze bewering deed zag je al dat de quarantine-maatregelen in China bijna geen effect hadden op de exponentiële groei. Is het RIVM vergeten dat we in een tijd leven met vliegverkeer? Helaas is dit niet meer te stoppen, kijk enkel naar de cijfers. Als er 1 maand geleden maatregelen genomen waren dan was er nog een kans geweest om dit af te remmen. Als straks meer dan 10% van de besmettingen medische hulp nodig heeft en de exponentiële groei zet door, dan loopt dit volledig uit de hand.

Want als je de rekensom maakt, dan zijn er gewoon te weinig ziekenhuisbedden. Men doet er daarom nu beter aan beheersmaatregelen te treffen om de ziektedruk zo laag mogelijk te houden. Maar zelfs daar hebben ze denk ik helemaal niet over nagedacht.

Zijn er genoeg mondkapjes voor de Nederlandse bevolking? Is er al een toegewijd ziekenhuis buiten dichtbevolkt gebied voor de behandeling zodat andere zieken en artsen en verplegers in een regulier ziekenhuis niet besmet kunnen raken? Zowel in China als in Italië kwamen er onverwacht besmettingen bij die waren opgelopen in het ziekenhuis. Is er nagedacht over het een tekort aan bedden, materiaal en medicijnen?

Ondertussen blijft het RIVM nog steeds volhouden dat asymptomatische dragers van het virus niet besmettelijk zijn. Ze doen er beter aan het zinkende schip te verlaten. Wat is het verschil tussen boze boeren en mensen die familieleden gaan kwijtraken?