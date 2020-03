Ik denk niet alleen dwars, ik doe dwars. Deze lui? Stuk voor stuk te laf om ook maar ergens eerlijk over te zijn. Salonsocialisten en elitekindjes die ook eens stoer willen praten over gelijkheid maar ondertussen neerkijken op Jan de arbeider met z'n korte achternaam, want die ziet het allemaal verkeerd. Lauwe pis en opgedroogde zeik dus. (Mag dit van jou, Joris?) Saskia Noort? Was dat niet dat gefrustreerde mens dat een jaar lang geen boeken meer ging lezen van blanke witte bleekmannen? Goh, wat ben jij dwars zeg! Nou. Poe. (Moe?) Ik ga óók even een boek in elkaar schrijven over het Matriarchaat; Over de veertig rijkste blanke witte bleekvrouwen die bij elkaar véél meer verdienen dan héél blank wit bleekmannelijk Nederland. Glazen plafond? Glazen huis! Sloophamer erdoorheen! Hoppa! Alles kapotstuk. Zie je? Ik kan in één tegel waar Saskia Noort honderd columns voor nodig heeft! En Freek? Die heeft vijftig jaar geleden wel eens iets goed gezien en ooit wel eens een scherpe analyse of twee bijgedragen, en daar teert hij anno nu nog steeds op, maar tijden veranderen. (Jammer maar helaas!) Doe gewoon eens even een grote stap opzij voor nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en nieuwe talenten. Wat een versleten, oude, grijze plaat dit. Waarvan de naald in de laatste groef is blijven steken. In een in door de zon verbleekte, muffe, stoffige hoes. Gesigneerd door de betovergrootvader van Wilhelmus. Dus. Eus for President!