Een soort Area 51 meme maar dan echt niet grappig. Bovenstaande beelden, afkomstig van de Grieks-Turkse Pazarkule-Kastanies-grenspost (maps). De witte EU-brondocument-bussen naar het Westen kent u inmiddels wel natuurlijk, maar onderstaand ziet u dat de treinen naar het Westen ook vol op stoom zijn. In het fragment na de breek zegt Erdogan dat het aantal grensbestormers vandaag op kan lopen tot tussen de 25.000 en 30.000. De Griekse grenspolitie houdt de menigte vooralsnog buiten de poorten, en het is volstrekt onduidelijk hoe lang zo'n mensenmassa in niemandsland kan blijven. Nieuwe Europeaan Viktor Orbán denkt er ook het zijne van. "On Friday afternoon, Mr Orbán convened his security cabinet (...). At the meeting, they reviewed reports of the Hungarian security services, and then decided to reinforce the protection of the Hungarian borders and to closely monitor proceedings on the Balkans migration route." Bulgarije, dat in tegenstelling tot Griekenland niet tot Schengen behoort, ziet nog geen toename in Erdogans pionnen aan de poorten.