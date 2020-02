Snakes and spiders, venemous creatures

Poisonous fangs serve future martyrs

Wandering for a clean prey

Delivering death… gruesome tortures

Then you hear the prophet say:

‘Inshallah let’s kill and pray…

…raised muslims with my evil features’

Death and destruction ride out together:

Put civilization in a shredder

Refugees just play a role

Our submission is their goal

So they speak with the tongue of an adder

Hoi lieverd, las net je tekst en ik snap precies wat je bedoelt. Ik maak me ook zorgen om mijn familie en wat er wereldwijd allemaal gaande is. Blij en niet blij hier. Wil soms thuis zijn en gewoon lekker huilen op de bank tussen mijn ouders en ze bij me wanen. Aan een project werken waarvan je niet weet of het ooit zin heeft… Overal angst en onzekerheid… Hier leren ze je dat je nooit je gezicht moet aanraken omdat je handen meestal eerst geïnfecteerd raken. Gemiddeld raken we ons gezicht 23x/uur aan. Vrouwen denk ik zelfs veel vaker.

Waar ik aan moest denken? Op skeelers voelde ik me altijd heerlijk vrij, uiterst beweeglijk en wendbaar.

Een groot log schip als de Titanic kon niet eens op tijd de koers verleggen om een vernietigende botsing met een ijsberg te voorkomen.

Zo kan een onafhankelijke staat zijn eigen beleid aanpassen aan wat noodzakelijk is om de eigen bevolking te beschermen tegen problemen van buitenaf.

De EU is als de Titanic. Log en zwaar en ze wordt op de plaats gehouden door talrijke regels, verdragen en afspraken. Daardoor kan ze niet inspelen op de snel veranderende wereld die onmiddellijk ingrijpen vereist en koersverleggingen noodzakelijk maakt.

Omdat een speler als Erdogan dat beseft, speelt hij een kat-en-muis spelletje en kan hij de EU chanteren. Hij is geassocieerd met de EU en NAVO-lid en misbruikt gemaakte afspraken. De EU worstelt met innerlijke verdeeldheid, opspelende ego’s: Macron en Merkel, rampspoed: Corona, vluchtelingencrisis en zelfopgelegde onbetaalbare problemen zoals klimaatdoelstellingen en alle lidstaten, ongeacht de volksaard en geografie op dezelfde manier behandelen en kan niet snel de noodzakelijke koersverandering inzetten. Wat er gaat gebeuren is voorspelbaar… vrouwen en kinderen eerst!

Jou wens ik bovenal alle goeds toe, gezondheid en vrede in je hart!