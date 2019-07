De battle plans worden gemaakt door veteranen uit de The Great Meme War van 2016, dus de troepen zijn in goede handen. Ondertussen lanceert Amerikaans militair personeel een counter meme offensive, dus het is nu al de spannendste veldslag sinds de Slag om de Arm. "An Air Force spokesperson declined to comment when reached by Fox News on Friday," dus wie weet welk buitenaards wapentuig er straks bij wijze van experiment op de menigte wordt ingezet. Super spannend!