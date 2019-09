Zijn de SHEEPLE wel klaar voor zoveel waarheid, vragen wij ons wel eens af daar aan de andere kant van de simulatie. Het leverde in ieder geval wel alvast de leukste meme stream van 2019 op, en vandaag is het dan zover. Onze jongens, ons keurkorps loopt vandaag Area 51 onder de voet en bevrijden onze gevallen broeders van een buitenaardse moeder. Zelfs Elon Musk zei het laatst in China op de man af: "There are no aliens at Area 51, I've been there. If there would be aliens, trust me, I would know," wat natuurlijk betekent dat er sowieso aliens zijn. Tel dat op bij het nieuwsbericht dat deze US Navy UFO-beelden en de bijgaande gesprekken van piloten authentiek zijn, en wij weten genoeg. Maar goed, de eerste Narutu runner stormde onderstaand al door het beeld van een lokale nieuwszender. En u kent het gezegde: waar 1 Narutu runner is, zal de overheid spoedig al hun classified weapons development programme-data overhandigen. ONZE extreem mooie lullen YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep die begin september een verkenningsmissie deden voor het algemene belang, zijn inmiddels weer vrijgelaten trouwens, dus beter raiden ze gewoon mee. Battle plan en memes NA DE BREEK.