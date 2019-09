De Nederlandse YouTubers Ties Granzier (700k+ abonnees) en Govert Sweep (300k+ abonnees) zijn in Amerika gearresteerd. De olijke vloggers dachten dat ze tien dagen voor DE GROTE BESTORMING, die niet doorgaat, nog wel even een filmpje konden maken in Area 51. Zoals iedere fatsoenlijke complotdenker weet is dat een testgebied voor wapens wonen daar de aliens en is het een van de strengst bewaakte plekken van de VS. Wij zijn benieuwd hoe deze bad ass sherrif omgaat met de Nederlandse pottenkijkers. In een video van 8 september zegt Ties nog: "Morgen stap ik in het vliegtuig met Govert naar Amerika om de gekste avonturen te beleven." NOU DAT IS GELUKT TIES. Govert heeft even geFacetimed met de lokale omroep (complete interview DAARRR) en vindt het allemaal reuze oneerlijk dat hij is vastgezet voor "such a small thing". Tja Govert, straks wordt het zeker ook nog verboden om ergens in te gaan waar 'verboden toegang' op staat. Is dat eigenlijk ook strafbaar onder die nieuwe wet, grondgebied van de Meme Wars betreden?

"Wish me luck"