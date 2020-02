De hele energietransitie is een wassen neus zolang er geen gedegen plan ligt waarin staat waar onze elektriciteit straks vandaan komt.



"Inkopen uit het buitenland" telt niet, die hebben hun eigen baseload straks hard nodig als ze zelf meer zon en wind gaan gebruiken. En "voldoende gigawatt uit zon en wind" is ook geen goed antwoord: hoe wekken we onze stroom op als zon en wind het laten afweten? Stroom uit zon en wind meet je niet in een enkele hoeveelheid watts, maar in "0 tot x watt". Als je gaat kijken of je je totale behoefte haalt, moet je eigenlijk met 0 rekenen uit die bronnen. En er rekening mee houdend dat we meer stroom voor auto's en warmtepompen nodig gaan hebben...



Je mag best een beetje speculeren: "We gaan slimme netten ontwikkelen om de belasting te spreiden over de dag", of "over 30 jaar zijn batterijen goed en goedkoop genoeg om de pieken op te kunnen vangen". Maar ook dat moet je in een plan verwerken, zodat ze kan blijven toezien of alles een beetje of schema ligt of dat je een alternatief moet gaan verzinnen.



Op het moment ligt er helemaal niets. Nog geen simpel overzichtje uit welke mix van bronnen wij op elk moment van de dag onze stroom gaan krijgen.