In 2019 besteedde Amsterdam al zo'n 9 miljoen euro aan vlogcursussen, feesten en juridische begeleiding voor tweede asielaanvragen van asielzoekers. In 2018 was dat nog slechts een tiende van dat bedrag, maar in de eerste zes weken van 2020 staat de teller al op 7 miljoen euro. "Het geld wordt onder andere besteed aan cursussen toekomstoriëntatie, ondernemerschap en EHBO-lessen. Ook sessies met mantra’s behoren tot de mogelijkheden. Uitgeprocedeerden kunnen dan onder het toeziend oog van een yogatherapeute op een matje zitten." Yoga is namelijk heel belangrijk volgens een woordvoerder van het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen, dat de lessen verzorgt: "Deze programma’s zijn belangrijk om iemand te helpen op te krabbelen. Dit helpt deze personen om beter na te denken over het toekomstperspectief". Volgens GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink is er dit jaar in totaal 12,38 miljoen euro begroot voor de goede zaak.

Nu zal het u andermaal verbazen maar A. Nanninga denkt er het hare van en wenst de wethouder "veel succes met het uitleggen van gratis yoga voor wetsovertreders, terwijl de jeugdzorg in kritieke toestand verkeert, de kades instorten en de hardwerkende belastingbetaler steeds meer in de knel raakt. Dit is geen liefdadigheid meer." Ja, inderdaad even over die instortende kades hè, het stille leed van een land dat de eigen dijken doorprikt, ontluisterende horror-foto's hier.