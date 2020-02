Het Nederlands record cocaïne onderscheppen is maar weer eens verbeterd, en wel door Nederland. Feest. FD meldde onlangs al een jaarvangst van 38.000 kilo Colombiaans feeënelixer in de Rotterdamse haven - officieel blijkt het ietsje minder: 33.732 kilo, aldus het OM. Naast de 33.732 brokken hondenvoer voor het huisdier van Lil' Kleine onderschepte ons land ook 519 kilo heroïne, 195 kilo marihuana en 87 kilo crystal meth (doe dat maar gewoon niet). Ondertussen is er vandaag tevens een knakker gepakt met 50.000 pillen in z'n auto en 2,5 gram hash in zijn onderbroekje - voor de beeldvorming wel fijn dat het ieniemienie brokje hash ook wordt vermeld bij iemand die voor 355.000 euro aan Lowlands-paracetamol bij zich heeft. Voorts is er in Breda 30 kilo cocaïne gevonden in een cokelab en is er in Antwerpen (Rotterdam B) 700 kilo onderschept. We kunnen rustig stellen dat we de war on drugs echt keihard aan het winnen zijn! Veel plezier allemaal, vanavond. Heeft iemand trouwens het nummertje van Imanuelle Grives? We vragen dit voor een vriend.