Wat is de politie trots, dat ze steeds grotere hoeveelheden van de favo neusbrokjes van de hond van Lil' Kleine weten te tjoepen. Iets met een druppel op een gloeiende spiegel. In de Rotterdamse haven werd in 2019 (wel leesbare versie hier) 38.000 kilo coke onderschept en in de Antwerpse haven (ook een soort hub voor NL, gezien de Amsterdamse mocrogangsters die daar worden gepopt in de back) 61.800 kilo. Het is allemaal weer meer meer meer meer dan vorig jaar en bij elkaar opgeteld is het ongeveer gelijk aan de kabouterpost-jaarconsumptie van Ferry Doedens (Rotterdam) en Gordon (Antwerpen). We kunnen er een paar gram naast zitten. Maar die zijn allebei gestopt met een egocentrisch persoon zijn op feestjes, Gordon gaat sowieso niet meer naar feestjes, en dus is er eigenlijk helemaal niemand die de gepakte sneeuw gaat missen. Ja, Ridouan, maar die zit toch al in Vught.