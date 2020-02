We dachten dat er nog dingen heilig zouden zijn in dit land, maar toen brak het via Instagram ondertekende verbond tussen André Hazes en Bridget Maasland en daarmee vervloog het laatste greintje hoop op een betere wereld met veel liefde en seks. Door de stad Eindhoven worden we nu nóg dieper in de put getrapt: de bierprijs tijdens de carnaval breekt de magische grens van 3 euro. Wat een schande. We kunnen er lang of kort over lullen, maar dat is zoiets als een tatta die in Amerika liedjes over meezingt over 'niggers'. Komt zo'n Arjan Bouter van de Bavaria Bierhal in Lampegat recht lullen wat krom is. "Ik snap dat het door sommigen als een soort van grens wordt gezien, maar van de andere kant kun je ook denken: waar gaat het over? Als je in Amsterdam bent, betaal je ook zomaar 10,50 euro voor een Bacardi-cola en daar hoor je niemand over." Ten eerste, Bouter. Waar gaat het over? Waar gaat het over? Waar GAAT HET OVER? Wie denk je eigenlijk wel niet dat je bent joh? Het gaat over de bierprijs man. Het hele jaar door de belangrijkste bijzaak van het leven en een paar dagen per jaar de belangrijkste hoofdzaak van het leven. "Waar gaat het over", de domste oneliner sinds de uitspraak 'niemand is perfect' van de Zaanse politicus Burhan Gökalp, die met 61 messteken zijn schoonzus vermoordde. Waar gaat het over? Niemand is perfect. Ten tweede, Bouter. Als je in Amsterdam bent betaal je NERGENS zomaar 10,50 voor Bacardi-cola en als dat wel zo is hoor je iedereen erover. Meneer vraagt een achterlijk bedrag voor een half gevuld plastic bekertje festivalpis en gaat dat staan vergoelijken met nepnieuws over de prijs van een mixdrankje van misschien 1 of 2 pauperclubs op het Rembrandtplein in Amsterdam. Kom nou.

PS. En GÉÉN water in het bier dit jaar