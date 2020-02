De vermicellistengels van D66 hebben weer eens een brisant experimentje uit de hoge hoed getoverd, teneinde een beetje aandacht voor de eigen club te genereren. Laten we het drukbevolkte landje Nederland eens compleet over de kling jagen met een heleboel Afrikaanse importwerkers, en dan gaan ze na een paar jaar weer terug naar hun eigen land. Of zoals een veelgehoorde kreet hier op de redactie luidt: "Haha ja."

Want in de praktijk theorie werkt dat zo: we huisvesten die Afrikanen in speciale hotels, echt heel fijne plekken zonder overlast, iedereen die er in de buurt woont is er heel blij mee. De nieuwe Nederlanders krijgen vervolgens een huis en een wasmachine en ze mogen in die hotels dan wonen samen met de hoogopgeleide apothekers uit Aleppo die we toch al hadden, dan kunnen zij allemaal mooi werken om de Somaliërs in de bijstand te onderhouden. Ze hoeven trouwens geen Nederlands te leren, werkgevers leren maar gewoon Afrikaans, dus dat komt goed uit. Als welkomstcadeau krijgen ze een rijbewijs, een fles Poolse wodka en een routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde salafistische moskee, en dan laten we ze verder gewoon aan hun lot over, behalve als we ze kunnen helpen met gezinsmigratie natuurlijk, en dan kijken we over een jaar of vijftig wel of ze écht zijn vertrokken en dan kunnen we het tegen die tijd, tijdens een wandeling door Amsterdam Nieuw-West, nog wel eens hebben over de sociale samenhang en de algehele staat van de samenleving.

Terwijl het ook gewoon helemaal anders kan!! D66 gewoon lekker naar Afrika sturen. Rob Jetten aan het werk als grote roerganger van de Gay Pride Oeganda. Pia Dijkstra in de orgaanhandel in Zuid-Afrika. Tjeerd de Groot die blanke boeren in Zuid-Afrika wijst op verduurzaming. Misschien kan zelfs Paternotte een keer iets nuttigs doen. En voor Kees zijn er ook vast wel wat stagiaires te vinden. Doei D66!