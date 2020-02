"Dit was geen Urker, dit was een Van Horssen."

Het Urker schiereiland kan opgelucht ademhalen hedenmorgen: de meest gezochte crimineel van het kottersdorp is uit zijn kajuit gelicht. Bertje blies begin november vorig jaar een half huis op aan de Golfoploop, en sinds medio januari besloot de politie een signalement aan die daad te koppelen. Duurt een klein maandje, maar nu is de voortvluchtige roomkop ingerekend. Dat meldt de PolitieOpUrk op Instagram (lol, ja echt):

"Bert van H. aangehouden.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de explosie op de Golfoploop op 3 november 2019 op Urk is de tweede verdachte, Bert van H, vanmorgen in alle vroegte aangehouden door de Ondersteuningsgroep van de eenheid Midden-Nederland. Van H werd overgebracht naar het politiebureau voor de voorgeleiding. Van H zal in de aankomende dagen verhoord gaan worden.

Wij willen iedereen vragen om de berichten die gedeeld zijn over de identiteit van de tweede verdachte te verwijderen."

Wat dat laatste betreft: sorry, nope - deze gast liet zelf iets te gretig sporen op internet achter om nu van ons te vragen om zijn mombakkes weg te jorissen. Wel blij dat ie is aangehouden - maar hoe was het weekje skiën, Bertje?