De politie Urk vraagt uw aandacht voor het volgende. Bert van Horssen (23) uit Urk schoof op 3 november op de Golfoploop te Urk een vuurwerkbom door de bus. Aangezien Urkers en de rest van Nederland nogal een vreemde combinatie is ligt Van Horssen vermoedelijk ergens in de kruipruimte van een kotter zich schuil te houden voor de popo. Nu zijn mugshot is gedeeld is het echter een zaak van nationaal belang en dus willen we gekke Bertje van de straat. Dan nog even wat puntjes van aandacht. Bertje heeft een beest van een litteken over zijn kop lopen. Bertje heeft een hallucinant Twitter-account waarop hij 9000x de liefde verklaarde aan ene Johanne. En waarschijnlijk is Bertje ook de lomperik in het onderstaande filmpje (na de klik) 'Parels zoeken ruzie met politie', waarbij een comment van een reaguurder luidt: "Dit was geen Urker, dit was een Van Horssen." Een andere reaguurder deelt de (niet meer actieve) FB van Bertje en weer een andere reaguurder callt 'm ook. Enfin, heeft u weet van de whereabouts van Bert van Horssen, doe even melden in de comments of bel 0800-6070.

