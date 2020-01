Bert is op de vlucht, want Bert (23) had in november een vuurwerkbom door een brievenbus geschoven met een miljoenmiljard schade en kans op slachtoffers - in dit land vinden we knalvuurwerk sinds de Grote Revolutie van 2019/20 iets voor doeten en losers. De politie is derhalve naar 'm op zoek maar in op Urk praat men niet graag over mensen uit van Urk. In de stijlloze mailbox druppelen desalniettemin toch wat tips van Urk binnen over de meest gezochte crimineel van het land. Bertje, dat is vooral een stoertje, geeft nul fucks, een naïef stoertje ook, met hier en daar een flink steekje los. Een selectie.

Mail 1. Ok waarvan akte, Bert van Horssen uit Espel dan

Mail 2. Bertje doet stoer

Mail 3. Bertje verbouwde ook een KFC

Mail 4. Sneeuwfoto is nep

Mail 5. Bertje deelt opsporingsbericht zélf