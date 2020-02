Kennis van me heeft ooit 2 dagen meegewerkt aan (dik gesubsidieerde) film van Herman van Veen die precies één week in de bioscoop heeft gedraaid. Kreeg 400 euro per dag incl. eten en drinken wat overigens wel apart van de grote meester himself verorbert diende te worden. Herman had namelijk zijn eigen immense trailer waar alleen de inner circle welkom was.