Er was SARS, een virus dat van vleermuizen, via een zoogdieren aan de mens is overgedragen in ... China.

Er was MERS, een virus dat van vleermuizen, via een zoogdieren aan de mens is overgedragen in ... China.

Nu is er een Corona virus dat waarschijnlijk van vleermuizen afkomt, en en overdragen is aan de mens in ... China.

Of China beschermen tegen iedere vorm van kritiek nu de oplossing is?

Maar goed, dit is wel modern: iedereen die commentaar levert, of de klok luidt de stront in trappen. Zien we in Nederland ook steeds meer.

Dat dit de mening van het communistische GroenLinks is, is begrijpelijk.

Dat die kartelpartijen hier óók allemaal voor stemmen is een teken aan de wand.

Bij de volgende verkiezingen stemmen wéér een hoop mensen op die partijen.