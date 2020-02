Ik hoorde sinds eind september 2019 non-stop t/m de eerste 2 weken van het jaar iedere dag illegaal vuurwerk in Helmond.

De politie heeft amper moeite genomen te handhaven.

In al die maanden hebben ze niet 1x een avondje wacht gehouden om het rapaille in de kiem te smoren.

Alsof het bewust is gedaan. Om vervolgens later te zeggen: Ja wat een kabaal al dat vuurwerk en nu proppen we er maar meteen een verbod door heen. Die lastige tokkies altijd.

Gezien de snelheid waarmee dit vuurwerkverbod er opeens doorheen wordt gedramd, ben ik overtuigd dat het weer extra laag selectief fruit is voor het ongeloofwaardige polderfestijn in de ambtsketen. We zitten potdomme nog geen week in de 2e maand van het nieuwe jaar. Er is al bekant een vuurwerk verbod en Wilders is nog steeds aan het procederen vanwege een uitspraak jaren geleden die iedereen in dit land al ooit uit zijn mond heeft laten vallen.

Zonder juiste prioriteiten wordt het helemaal niks met dit landje.