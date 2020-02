Er zijn vele malen minder mensen doodgegaan door Tjernobyl, Fukushima, Hiroshima en Nagasaki dan doden in het verkeer zijn gevallen, of door griep, dus dat is niet erg. Oh wacht, nee, kernenergie is moord en apocalyps...

Er zijn minder mensen doodgegaan aan Corona dan aan griep of vallen van keukentrapjes, dus dat is niet erg. Oh nee, wacht, we gaan allemaal dood, door... eh, ja, hoe zeg je dat nou sereen en zonder te kwetsen? Laten we zeggen door bepaalde niet nader te noemen volkeren, culturen gevormd door westers kolonialisme en regimes die het minder nauw nemen met hygiëne, openheid en kritiek op eigen overheid, of wellicht een biowapentje meer of minder.

Er komen jaarlijks minder mensen om of raken beschadigd door vuurwerk dan elk jaar opnieuw in het verkeer, dus dat is... oh, wel heel erg? Denk aan die kinderhandjes!

Het aantal doden door schone, maar niet schoon genoege lucht in Nederland is bijna alleen nog te meten in kunstmatige meetmodellen, maar toch moeten alle kolencentrales dicht, rokers als heksen worden vervolgd, alle BBQ's en haardvuren gedoofd, want dat is heel erg, ja! En huidkanker, door zonnebanken, of door de echte zon, dat is ook heel erg. Iedereen volledige lichaams- en gezichtsbedekkende kleding aan, nu!

De logica van politiek. Het is erg wanneer het uitkomt, alles drijft op emotie, maar ook weer irrelevant wanneer het niet uitkomt, dan komt de ratio heel even uit de kast. Één aanslag door een zichzelf rechts (of zelfs dat niet eens) noemende idioot is bewijs van eeuwige blanke, dan wel witte schuld. Elke aanslag door Islamieten die zeggen zich op Koran en Hadith te baseren en die ook als wetboek hanteren, heeft niets met Islam te maken. Is cultuur. Is onvrede. Is ongelijkheid. Is racisme en discriminatie. Is een reactie op westerse inmenging of Israëlisch beleid (nou vooruit, die twee wil ik dan nog enigszins mee laten spelen).

Maar alles, werkelijk alles behalve één van de, zo niet dé hoofdoorzaak. Net als die idiote Moskeeën die een brief naar kamervoorzitter Arib sturen: hullie doen het ook hoor! Je moet niet alleen dubieuze gelden uit het buitenland voor Moskeeën onderzoeken, ook van Synagoges en Kerken en politieke partijen. Nou ben ik best benieuwd wat de banden tussen Wilders en de Mossad nou werkelijk zijn, of welke betalingen of instructies DENK wellicht krijgt van een kuchende man met snor en schaap onder zijn regenjas uit Ankara, of welke evangelische clubjes uit de VS proberen zieltjes te kopen in NL en Afrika. Maar kom op: alles behalve zelfinzicht of zelfkritiek. Het ligt altijd aan de ander of iets anders dan je eigen keuzes.

Zonder verder naar het filmpje te hebben gekeken, waar het ongetwijfeld allemaal veel genuanceerder en geslepener wordt gebracht, want ik let een beetje op mijn bloeddruk: je moet toch wel aardig de weg kwijt zijn als je in stukjes geblazen worden door een waanzinnige gek die ook samen met al zijn "onschuldige" cultuurgenoten buiten de deur gehouden had kunnen worden, kunt vergelijken met op een wiebelig keukentrapje gaan staan en een pot pindakaas met stukjes noot vrijwillig leeglikken, in de volle wetenschap dat je er allergisch voor bent.

Eigenlijk vergelijkbaar met het Westen: je weet dat jouw waarden botsen en allergisch zijn voor, gemiddeld genomen, de waarden van de groepen die je binnenlaat, maar je laat willens en wetens toe dat het maatschappelijk lichaam in anafylactische shock raakt of het immuunsysteem een (over)reactie gaat vertonen tegen de vreemde indringer, met alle gevolgen van dien. Maar je geeft vervolgens de reactie de schuld, zoals de pindalijer z'n jeukende rode bulten verwijt dat ze verschijnen na het eten van die zichzelf als grondnoten maskerende peulvruchten. Niet eens de pinda's zelf of zichzelf verwijten, nee de reactie, die is fout.

We moeten in dit neurotenparadijs langzamerhand elk risico verbieden, hoe absurd klein ook, moedwillig blind voor het feit dat vrijheid zonder risico vrijwel onmogelijk is en je uit naam van (miniem) gevaar alles kunt verbieden of verplichten. Behalve natuurlijk gewoon de deur dichtdoen en bij de poort controleren wat voor risicogevallen we allemaal binnenlaten. Dan ineens is het heilige recht van absolute communistische gelijkheid, bewuste blindheid voor ieder verschil tussen mensen of groepen die er nou eenmaal wel degelijk zijn in een diverse wereld, mijlenver verheven boven de eerder heilig verklaarde "veiligheid". Schiet mij maar lek, figuurlijk dan graag.