Ze vertegenwoordigen best wel een grote demograaf - voornamelijk witte stadsmensen aan de kusten met college degrees. Alleen vertegenwoordigen zij niet de normies in de rust belt, midwest en the south. En dat is (voorlopig) nog hun grote probleem. Lieden in the fly over states walgen van hun.



Hun enige hoop is dat de demografische ontwikkeling zich voortzet. Meer latino's die naar de grote steden aan de kust trekken (daar panderen ze naar). En nu weet u meteen waarom ze open borders zijn en zo boos op Twamp's muurtje zijn. They want it all and they want it now.