30% van de huidige bevolking is zogenaamd “hoger opgeleid”, onder het cohort 25-50 is dat bijna 50%. Daarbij zitten dus ook gigantisch veel idioten met sociologie, of rechten, of pretstudies als vrijetijdskunde, internationale organisaties, vrouwenstudies en daat soort flauwekul, die allemaal GroenLinks, D66 stemmen en die allemaal windmolentjes in zee, weilanden afdekken met zonnepanelen en bomen kappen voor de biomassa een goed idee vinden en de ken dat CO2 giftig is. Daar gaat je argument.

Tel daarbij op dat de arbeidersklasse ook belasting betaalt (die brengen zelfs het leeuwendeel op) en vaak een veel beter politiek instinct heeft als het gaat om de praktische inrichting van sociale voorzieningen, zorg, onderwijs én beter snappen dat een nationale identiteit een voorwaarde is voor het in stand houden van die openbare voorzieningen. Ook al kunnen ze dat wellicht niet zo makkelijk onder woorden brengen. Het is niet zo toevallig dat juist dat soort mensen voor Brexit hebben gestemd (en tégen globalistische sociologen, vrijetijdskundigen, juristen van Labour onder Corbyn) in de VS voor Trump (en tegen de globalistische stedelijke elite van de Dems onder Hillary).

Dus: careful what you wish for. Meritocratie betekent niet per definitie dat je de merites en een juist politiek instinct aan de opleiding kunt aflezen. Je hebt als samenleving veel meer aan een goede metselaar met alleen vmbo dat een trutje met een Bachelor in genderstudies die maatschappijkritiese columns schrijft in een gesubsidieerd blaadje met een oplage van 1000 en 100 unieke bezoekers per maand online en daarmee toch jaarlijks 10 mille meer verdient dan de metselaar.

Wat jij bepleit is een technocratie van “experts” die het allemaal denken beter te weten, in elk geval beter dan het klootjesvolk waar je per definitie niet naar zou moeten luisteren. Je hoeft maar naar de EU en VN te kijken, waar die technocratie al is geïnstitutionaliseerd om te snappen dat dat dus zeker weten niet werkt.