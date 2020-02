Nu Feyenoord met invalcoach Megadick Advocaat plots niet meer te stoppen is rest alle andere clubs in de Eredivisie de strijd om plek twee in de eindrangschikking. Met vandaag koploper Ajax tegen voormalig topclub PSV, dat op alle mogelijke manieren is verworden tot het Helmond Sport van de Eredivisie. Brisante verhalen over de ontslagen trainer Mark van Bommel, die nog steeds aan allerlei touwtjes zou trekken. De nieuwe coach, Ernest Faber, die er geen fluit van kan. Een directeur, John de Jong, met de uitstraling van een pak melk. Een sterspeler, Steven Bergwijn, die er geen zin meer in had en doodleuk een transfer naar Londen forceerde. Een andere sterspeler, Donyell Malen, die zwaar geblesseerd is. Supporters die het ook niet meer zien zitten en bij de stadionpoort op zoek gaan naar bloed. En dat brouwsel van ongemak en ellende speelt vandaag tegen Ajax, de laatste jaren met afstand de beste club van NL. Succes, PSV. We houden u hieronder onomwonden op de hoogte van de score en de belangrijkste momenten, zodat u morgen bij de koffieautomaat de goed geïnformeerde misogyne jongen kan uithangen.

UPDATE 33" - Lars Unnerstall, u weet wel, de keeper die het bij PSV mocht proberen in plaats van de weggepeste Jeroen Zoet, gaat in de fout met een uittrap. Donny van de Beek pikt op en levert af bij Quincy Promes: 1-0.

UPDATE RUST - 1-0 voor Ajax, dat veel beter is. Wel Veltman en Promes geblesseerd naar de kant, al is dat in het geval van de eerste niet eens een aderlating. PSV kan er niks van.