Het schijnt dat een of andere dooie vogel op de BBC gezegd heeft dat je op maandagochtend bij het koffieapparaat niet meer met je collega's over voetbal mag lullen, wegens 'niet inclusief' en dan voelen vrouwen zich niet comfortabel: "En dat kan zomaar uitmonden in elkaar vriendschappelijke klappen op de rug geven en opscheppen over je veroveringen van het weekend." JA WILLEM VISSERS met je vieze gore praatjes over je enorme gangbangs altijd.

Dan zullen we, nu het nog is toegestaan van de politie, iedereen maar even op de hoogte brengen van het feit dat Ernest Faber een inwisselbaar voetveegje is, om maar niet te spreken van zijn lachwekkende knecht John de Jong, die als voetballer misschien wel een keer gescoord heeft maar vooral bekend stond als 'die ene', dat Feyenoord na een indrukwekkende remonte alsnog landskampioen 2019/20 gaat worden, dat Donny van de Beek gaat muiten tijdens de totaalineenstorting van Ajax, dat Willem II de verrassing van het seizoen is en blijft, dat je nooit een oud-keeper als trainer moet hebben (Fred Grim / RKC), dat Deyovaisio Zeefuik van FC Groningen een beest van een speler is en dat ADO Den Haag onder Alan Pardew echt niet verandert in het nieuwe Liverpool. Straks moeten we op maandag nog aan elkaar vragen of we 'iets leuks hebben gedaan'. O ja, bij de Etos is Libresse in de aanbieding, 2de halve prijs.