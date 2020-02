Goed stuk, maar zijn het nou niet bij uitstek de meerderheid der onderwijzers, vaak uit het vaginale vak (sorry dames en uitzonderingen) die juist heel erg voor de totaal doorgeslagen doodknuffel-, elk detail en risico controleren en "alle kinderen zijn gelijk" cultuur zijn? Enerzijds stem je op linkse partijen, plus CDA en VVD die allemaal niet vies zijn van apparatsjiks, ambtenarij, overbodig management en dure externe adviesbureaus, plus open grenzen die je grootstedelijke scholen laten vollopen met kansenparels, allahtochtonen en achterstandiërs, maar anderzijds klaagt men steen en been over de gevolgen.

En nee, het geld kan het probleem niet zijn, hooguit hoe het verdeeld wordt en wie het krijgt inderdaad. In Finland hebben ze talloze jaren bovenaan de PISA lijst geprijkt, staan alléén academici voor de klas en krijgt als ik eerder Google mocht geloven een leraar minder salaris dan hier. Misschien wordt het tijd voor een beetje vrijheid en verantwoordelijk (enge, kil liberale woorden)?

Zou misschien een idee zijn om scholen voortaan in handen te geven van de onderwijzers als "aandeelhouders" van de school. Of dat gezien het niveau en de mentaliteit van veel onderwijzers in eerste instantie uitloopt op een bloedbad van rode cijfers, kift en mismanagement is nog afwachten, maar het managen van bovenaf werkt blijkbaar ook niet.

Laat de onderwijzers zelf hun manager(s) en overige personeel kiezen of de methode waarop die worden aangenomen. Als ze op de bureaucratie weten te besparen mogen ze (een deel van) die besparing zelf houden. Laat ze deels zelf weten hoe ze op die school de salarisniveaus en mogelijkheden van verhoging indelen, of er wel of geen (hoge) opleiding of aantoonbare kunde vereist is, zij-instromers\parttimers welkom zijn, enzovoorts. Wellicht zelfs de scholen hun eigen prijzen laten stellen, zodat ze die ook kunnen verhogen als het nodig is voor extra personeel, of verlagen door concurrentie van andere scholen die het met minder kunnen. Maar om te beginnen gewoon een bedrag per leerling geven, afhankelijk van (relatieve) meetbare prestatie en de leraren zelf laten uitzoeken of ze die gelijk verdelen of welke "experts" en ondersteuners ze nodig denken te hebben. Al die externe adviezen en extra's komen uit dezelfde pot... Onzinnige besteding betekent eigen inkomen verlagen.

Voer inderdaad centrale examens in, minimaal op een klein kernpakket van essentiële vakken. Gewoon, lezen, schrijven, rekenen, basale wiskunde, taal, wellicht wat logica of kritisch denkwerk of "leren leren", maar laat de school zoveel mogelijk vrij in welke vakken men geeft: theoretisch, praktisch met de handjes of beide. Welke lesstof en methodes ze gebruiken, of ze alle leerlingen van elk niveau in één klas stoppen of juist de excellente en meest uitgedaagde in aparte klassen van de middelmaat. Of ze nu klassikaal of "modern" les willen geven. Of ze wellicht leerlingen willen belonen voor prestatie of juist niet.

En meten is weten: hou elk jaar een centraal examen, met eerst een instaptoets voordat de kinderen aan hun school beginnen. Daarmee weet je het niveau van de leerlingen ongeveer gemiddeld, ongeacht of er uitschieters bij zitten die toevallig net hun dag niet hadden tijdens de toets. Daarmee kun je ook zien welke scholen gemiddeld meer moeilijke gevallen hebben. Aan het eind van elk jaar hou je weer een examen en zie je in hoeverre ongeveer de leerlingen vooruitgegaan zijn (of niet).

Doe examens altijd in multiple choice vorm, gehusseld in tig versies die je pas op het laatste moment at random kiest zodat men moeilijk kan spieken en er weinig mogelijkheid is tot discussie over (on)juiste antwoorden en nakijken zelfs automatisch kan. Het is voldoende dat je aantoont dat je weet hóe je een essay of werkstuk hoort te schrijven of kritisch te lezen, hoe je som hoort op te lossen (of gewoon het juiste antwoord produceert), welk jaartal (ongeveer, vergeleken met minder voor de hand liggende antwoorden) de Vrede van Dinges was, niet dat je oneindige nutteloze projecten doet.

Zorg dat een substantieel deel van het inkomen van de school en het salaris van de leraren afhankelijk is van hun relatieve prestatie qua gemiddelde vooruitgang van de leerlingen en ook vergeleken met de andere scholen. Gecompenseerd naar aantallen talentvolle en moeilijke leerlingen die je eerst mat. Geef de helft daarvan als individuele bonus en de helft als collectieve voor alle leraren. Zodat ook de minkukels, de minimumlijders, de eeuwige jankers onder de docenten een belang hebben bij het goed presteren van de uitblinkende collega's i.p.v. ze te saboteren, omlaag te trekken of weg te pesten. En wie stelselmatig ernstig ondermaats presteert en daarmee iedereen omlaag trekt mag vertrekken (mits er een alternatief voor handen is).

Of er wel of geen ouderinspraak is of voortgangsrapportages moeten worden gemaakt bepaalt de lerarenraad van een school ook zelf. Als het aan mij zou liggen zou ik bij eventuele klachten over docenten de beoordeling van die klacht laten richten aan de directeur of één of meer collega's, om eventueel conflict en dreiging te voorkomen. Bevalt de uitkomst of het schoolbeleid je niet? Zoek maar een andere.

Hopelijk blijkt dan uit de praktijk wat wel en niet werkt en hebben (of krijgen door schade en schande) de leraren zelf een belang bij het creëren van een zo effectief en voor henzelf prettig mogelijke leeromgeving.