Leraren zijn, uitzonderingen daargelaten, zo links als het maar kan. Uit eigen ervaring, maakt niet uit welke les het was, van scheikunde tot geschiedenis. Socialisme is goed, SP, PVDA, D66 is goed. PVV is de duivel. Immigratie is goed. Eerlijk delen is goed. 50%+ IB is nog te weinig. enz. Ze leven in hun eigen bubbel en in de leraren kamer leuteren zo ook alleen met gelijkgestemden. Dat gaat al decennia zo, de belevingswereld van een leraar is een "facebook algoritme avant la lettre."

Leraren zouden eens een week moeten ruilen met een ZZP'er in de bouw, een Politie agent, een buitendienst medewerker, een medewerker in een familie bedrijf die familie is van de eigenaar. Dan weten ze wat echt overwerken, stress en gebrek aan vrije tijd is. Denk dat 80 tot 90% van alle werkende in Nederland stress ervaart, vaak onbetaald wat extra doet en vaak denkt 'had ik maar eens een middagje vrij'. Daarom is ons welvaartsniveau ook zo hoog. Zelf bij mensen die dit zelf niet zo ervaren.

Denk dat ze dan blij zijn dat ze tussen 8:00 en 16:00 op school zitten.

En wat betreft dat geleuter over huiswerk nakijken. Geef het dan niet op, oorzaak gevolg. Behandel gewoon de stof in de les. En gelul dat niet iedereen kan meekomen, pech: jaartje overdoen of bijles nemen of niveautje lager gaan.

En als nieuwkomers of dubbele paspoorten niet mee kunnen doen, ook pech.