Op verscheidene websites zijn foto's opgedoken waar voormalig liberaal Jeanine Hennis-Plasschaert naast foto's van Iraanse terreur-CEO's Qassem Soleimani en diens rechterhand Abu Mahdi al-Muhandis zetelt. De foto's verschenen op de websites van The Islamic Republic News Agency en het private pro-regime* Tasnim News Agency. En uiteraard weer in de hoedanigheid van 'Special Representative of the Secretary-General for Iraq and Head of the United Nations Assistance Mission for Iraq'. Dat is zoals wel meer een hele mond vol, en gelukkig maar, want er moet immers verbloemd worden dat werkelijk alles aan de VN even consequentieloos is. De VN zijn de duurste notulisten uit de geschiedenis, een sociaal vangnet voor regenten die niet in het bedrijfsleven terecht kunnen, de mislukte neef die op kerstdiners altijd precies nadat de afwas gedaan is vraagt of hij misschien kan helpen.