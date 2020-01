:

Wat er niet aan klopt is de stinkende walm die opstijgt uit dit fimpje. De suggestie dat we overspoeld zouden worden door agressieve moorddadige horden moslims (de links met Poitiers, Wenen etc) en dat we daartegen weerstand boden. De suggestie dat we nu weer zo'n invasie zouden hebben, de suggestie dat we "niets" doen. De suggestie dat iemand daar schuidig aan is (Rutte!) en de suggestie dat het allemaal goed komt als Wilders de lakens gaat uitdelen. De suggestie dat "grenzen dicht" een oplossing biedt die er nu al niet is (de grenzen ZIJN allang dicht voor mensen van buiten de EU).

Kortom: Smerige lage, vuile propaganda over de ruggen van een groep mensen die op basis van alleen hun religie worden gestigmatiseerd als criminelen en een gevaar voor "ons" (who the fuk ons mag zijn in dit geval).

En daarom spuug ik op de PVV en PVV-stemmers.