Kwestie van tijd dat de Franse politie zal beseffen dat er ook voor hen wordt gedemonstreerd. Want hoe je het ook wendt of keert het gaat niet best in Frankrijk. Er is een steeds groter wordende kloof tussen rijk en en arm. De armoe daar bestaat ook in Nederland maar dat wordt gecamoufleerd door oa voedselbanken. Intussen wil men de pensioenen overdragen aan de hoogste private bieder met het risico dat er aan het einde van de rit te weinig overblijft om van rond te komen. Ook in Nederland moet de politie de nek uitsteken en hun leven in de waagschaal leggen voor een schamel loontje. Kwestie van tijd dat ze wakker worden en het verdommen om op de demonstranten te schieten.

Maar tegen die tijd heeft defensie gelukkig genoeg personeel uit het buitenland gerecruteerd dat wel op eigen burgers wil schieten.