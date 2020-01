"It's very good for [the Palestinians]. In fact, it's overly good to them. It's the closest it's ever come (...) and we think we'll ultimately have the support of the Palestinians, (...) and if we don't, life goes on." Nou, reken ons benieuwd. We verwachten niet heel veel van kamp Palestina, maar hey Trump was ook de eerste zittende president die Kim verdomme zelfs IN NOORD-KOREA een handje schudde. Trump presenteert bovenstaand zijn vredesplan voor Israel en de Palestijnen.

Update 18u11: Bibi en Donnie staan klaar en BEGINNEN TE PRATEN. Trump: "I was not elected to do small things."

Update - Trump: "This is the first time Israel is presenting a conceptual map of territorial concessions they will be making. (...) Jerusalem will remain Israel's undivided capital."

Update - Trump: "Dit plan regelt 50 miljard aan commerciële investeringen in de Palestijnse staat door de internationale gemeenschap."

Update - Netanyahu krijgt nu het woord. Trump heeft opvallend genoeg met geen woord gerept over de babbeltruc bij Gerard Joling.

PDF Update: Hier het hele plan PEACE TO PROSPERITY.

Na de break: Historische MAP met Tunnel (lol) Gaza - Westbank.