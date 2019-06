Beiden hebben er dus belang bij dat de pleuris niet uitbreekt. Prima toch?

Ik snap dat eenzijdige gekanker op Trump toch al niet. Hij doet verschrikkelijk goeie dingen (zoals een streep trekken onder het Three-Strikes-Out beleid waardoor de gevangenissen nu uitpuilen van de zwarte mannen die drie keer zijn opgepakt wegens het roken van een joint), maar dat dat beleid onder Clinton is begonnen en waar Obama in zijn 8 jaar bewind ook niks aan gedaan heeft, daar hoor je, net als over het trekken van de streep door Trump, helemaal niets over in de MSM of op de NPO.

Trump wordt gebashed omdat hij aan een muur bouwt tussen VS en Mexico. Dat er onder Obama begonnen is aan die muur, hoor je niemand over. Waarom nu opeens wel zo kritisch (en eenzijdig)?

Vetel mij dat eens.