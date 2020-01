Zeespiegel stijging: "Global sea level has been rising over the past century, and the rate has increased in recent decades. In 2014, global sea level was 2.6 inches above the 1993 average—the highest annual average in the satellite record (1993-present). Sea level continues to rise at a rate of about one-eighth of an inch per year."

Dat is nog niet eens 2 CM per jaar!! Waar hebben we het over?? Daarnaast word er geen enkele rekening gehouden met o.a. bodemdaling door wegpompen grondwater of door het bouwen op zachte grond. We worden bang gemaakt met iets wat volledig natuurlijk en verklaarbaar is. Vergeet niet dat er tijden zijn geweest dat men vanuit Nederland richting het VK kon lopen zonder te zwemmen. Bizar dat het spook van stijgend zee water zo enorm overdreven. Milieu vervuiling en uitstoot van schadelijke chemische gassen etc dat zou prio moeten krijgen.